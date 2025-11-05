Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VIŠE OSOBA POGINULO

Svjedok stravičnog požara u Tuzli: 'Najpotresniji prizor koji sam ikada vidio, vatra je gutala kat po kat doma'

Tuzla: Više osoba poginulo u požaru u domu umirovljenika
Foto: PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.ba
05.11.2025.
u 00:02

Prema posljednjim informacijama, požar je lokaliziran, ali se još uvijek provjerava je li bilo dodatnih žrtava.

U Tuzli vlada stanje šoka nakon strašne tragedije koja je u utorak navečer pogodila grad. U požaru koji je izbio u Domu za umirovljenike poginulo je najmanje devet osoba, dok je više njih ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. Požar je ugašen nešto iza 22 sata, a u tijeku je očevid kako bi se utvrdili uzroci nesreće, piše Večernji.ba.

Vozila hitne pomoći jurila su ulicama, a članovi obitelji pokušavali su doći do bilo kakvih informacija o svojim najbližima koji su boravili u domu. Najveći broj hospitaliziranih osoba otrovao se dimom, a među ozlijeđenima ima i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju štićenika doma. Veliki broj ozlijeđenih prebačen je u Sveučilišni klinički centar u Tuzli, gdje im se pruža hitna medicinska pomoć.

Fotoreporter Faruk Begtašagić izjavio je da je svjedočio prizorima koje nikada neće zaboraviti. „Vatra je doslovno gutala posljednji kat Doma umirovljenika u Tuzli. Kao fotoreporter sam više od deset godina, a večerašnji događaj je nešto najpotresnije što sam ikada doživio“, rekao je Begtašagić.

Opisao je i kaotične prizore koji su se odvijali pred njegovim očima: „Dolaze vatrogasne jedinice, policijska vozila, hitna pomoć… Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Počinju dolaziti članovi obitelji ljudi koji borave u Domu. Odjednom, s jedne strane svjedočim sreći onih koji su ugledali svog oca na prozoru, mašu i viču ‘tata, tata’, dok s druge strane prilaze oni koji ne znaju ništa o svojim najbližima. ‘Molim te, provjeri što je s bakom’, suze u očima, neizvjesnost.“

Begtašagić je dodao kako su pripadnici službi donosili boce s kisikom, medicinari su iznosili ozlijeđene, a vatrogasci i policajci izlazili su iz doma kašljući i boreći se za dah. Prema posljednjim informacijama, požar je lokaliziran, ali se još uvijek provjerava je li bilo dodatnih žrtava. Istraga će pokazati što je uzrokovalo požar koji je u samo nekoliko minuta odnio devet života i potresao cijelu Tuzlu.

Ključne riječi
tragedija požar Tuzla

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja