Svjedok stravičnog požara u Tuzli: 'Najpotresniji prizor koji sam ikada vidio, vatra je gutala kat po kat doma'

U Tuzli vlada stanje šoka nakon strašne tragedije koja je u utorak navečer pogodila grad. U požaru koji je izbio u Domu za umirovljenike poginulo je najmanje devet osoba, dok je više njih ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. Požar je ugašen nešto iza 22 sata, a u tijeku je očevid kako bi se utvrdili uzroci nesreće, piše Večernji.ba.

Vozila hitne pomoći jurila su ulicama, a članovi obitelji pokušavali su doći do bilo kakvih informacija o svojim najbližima koji su boravili u domu. Najveći broj hospitaliziranih osoba otrovao se dimom, a među ozlijeđenima ima i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju štićenika doma. Veliki broj ozlijeđenih prebačen je u Sveučilišni klinički centar u Tuzli, gdje im se pruža hitna medicinska pomoć.

Fotoreporter Faruk Begtašagić izjavio je da je svjedočio prizorima koje nikada neće zaboraviti. „Vatra je doslovno gutala posljednji kat Doma umirovljenika u Tuzli. Kao fotoreporter sam više od deset godina, a večerašnji događaj je nešto najpotresnije što sam ikada doživio“, rekao je Begtašagić.

Opisao je i kaotične prizore koji su se odvijali pred njegovim očima: „Dolaze vatrogasne jedinice, policijska vozila, hitna pomoć… Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Počinju dolaziti članovi obitelji ljudi koji borave u Domu. Odjednom, s jedne strane svjedočim sreći onih koji su ugledali svog oca na prozoru, mašu i viču ‘tata, tata’, dok s druge strane prilaze oni koji ne znaju ništa o svojim najbližima. ‘Molim te, provjeri što je s bakom’, suze u očima, neizvjesnost.“

Begtašagić je dodao kako su pripadnici službi donosili boce s kisikom, medicinari su iznosili ozlijeđene, a vatrogasci i policajci izlazili su iz doma kašljući i boreći se za dah. Prema posljednjim informacijama, požar je lokaliziran, ali se još uvijek provjerava je li bilo dodatnih žrtava. Istraga će pokazati što je uzrokovalo požar koji je u samo nekoliko minuta odnio devet života i potresao cijelu Tuzlu.