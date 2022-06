Svijetom luta sto milijuna izbjeglih: Zbog gladi i klimatskih promjena prijete nove katastrofe

Egipat je zemlja u kojoj živi oko 98 milijuna, a Filipini broje oko 105 milijuna stanovnika. Zamislite da kompletne populacije jedne ili druge zemlje lutaju svijetom. Teško zamislivo, zar ne? No u ovom trenutku populacija koja bi brojem otprilike odgovarala kompletnom stanovništvu bilo Egipta bilo Filipina luta svijetom. Kako je nedavno izvijestio UNHCR, trenutačno svijetom luta oko sto milijuna ljudi koji su svoje domove morali napustiti zbog ratova, nasilja, gladi, suše, klimatskih promjena... Stravičan je to podatak, a situacija se pogoršala s početkom ruske agresije na Ukrajinu, što je dovelo do najveće izbjegličke krize od završetka Drugog svjetskog rata.