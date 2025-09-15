Svečano otvoren STOP SHOP Ivanec

Ivanec je dobio novo mjesto susreta i obiteljske kupovine – STOP SHOP Ivanec, drugi maloprodajni park ovog međunarodnog brenda u Varaždinskoj županiji i ukupno osamnaesti u Hrvatskoj. Ova investicija donosi moderan koncept trgovine u srcu Ivanca, omogućujući građanima i posjetiteljima iz okolice pristup širokoj ponudi domaćih i međunarodnih brendova, uz jednostavnu i brzu kupovinu u ugodnom okruženju.

Popularni brendovi na kućnome pragu

STOP SHOP Ivanec prostire se na 7.660 m² te posjetiteljima nudi prostrani parking s čak 368 parkirnih mjesta, što ga čini lako dostupnim iz svih dijelova grada i okolnih mjesta. Na adresi Ivanečko naselje 2/28, u novim trgovinama posjetitelji mogu pronaći sve što im je potrebno za sebe, svoje obitelji i domove – od namirnica i kućnih potrepština do odjeće, obuće, sportske opreme, elektronike, kozmetike i proizvoda za kućne ljubimce. Među zakupcima novog ivanečkog STOP SHOP-a tako su se našle trgovine kao što su Eurospin, JYSK, dm-drogerie markt, KiK, Sinsay, Deichmann, Vacom, Sport Vision, Mana Moda, ZOOCITY, Optika Anda, BGW-electronics i caffe bar Mystic.

Foto: STOP SHOP

Nova shopping destinacija u srcu Ivanca

Svečano otvorenje započelo je u podne uz plesne nastupe Plesnog kluba Ivančica i prigodne govore. Uzvanike, predstavnike zakupaca i lokalne zajednice pozdravio je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, istaknuvši važnost ove investicije za gospodarski razvoj grada: „Otvorenje STOP SHOP-a u Ivancu veliko je postignuće za naš grad i njegove građane. Ovim maloprodajnim parkom dobivamo ne samo moderan trgovački centar, već i važno mjesto susreta, svakodnevne opskrbe i gospodarskog razvoja. Posebno sam ponosan što otvaranjem ovoga parka Ivanec nastavlja svoju dugu i jedinstvenu trgovačku tradiciju – upravo je ovdje 1956. godine otvoreno prvo samoposluživanje u Jugoistočnoj Europi, a 1963. i prva pokretna trgovina na principu samoposluživanja.“

Foto: STOP SHOP

O važnosti projekta govorio je i Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku:

„STOP SHOP maloprodajni parkovi razvijeni su s idejom pružanja jednostavne, dostupne i brze kupovine svim građanima, osobito u manjim i srednje velikim gradovima. Ivanec je idealna lokacija za ovakav koncept – izvrsno prometno povezan, gospodarski aktivan i s jasno izraženim potrebama lokalnog stanovništva. STOP SHOP Ivanec donosi bogat izbor brendova, udobnost i praktičnost kupovine, a vjerujemo da će vrlo brzo postati omiljeno odredište za brojne obitelji.“

Cjelodnevni program za sve uzraste uz spektakl za kraj otvorenja

Cjelodnevni program donio je brojne aktivnosti za sve generacije – animacije i radionice za djecu, mađioničarsku predstavu, promotivne akcije zakupaca i degustacije. Vrhunac dana bio je večernji koncert popularne pjevačice Minee, koji je privukao stotine posjetitelja na prostrani parking ispred novog STOP SHOP-a. Publika je pjevala uz legendarne hitove poput „Vrapci i komarci“, „Uberi ljubicu“ i „Good boy“, a atmosfera je podsjećala na pravi mali festival. „Vaša energija je nevjerojatna, hvala što ste ovaj dan učinili nezaboravnim,“ poručila je Minea oduševljenoj publici.

Foto: STOP SHOP

Stanovnici Ivanca i okolnih mjesta složni su kako će STOP SHOP Ivanec značajno olakšati svakodnevnu kupovinu, ali i obogatiti društveni život grada. „Odlično je što više ne moramo ići do Varaždina za većinu stvari. Ovdje sada imamo sve na jednom mjestu, a otvorenje je bilo prava mala fešta za cijelu obitelj,“ rekla je jedna od posjetiteljica.

STOP SHOP nastavlja ekspanziju na nacionalnoj razini

STOP SHOP maloprodajni parkovi već su dobro poznati u Hrvatskoj i pozicionirali su se kao praktična i prijateljska alternativa prenapučenim trgovačkim centrima. Uz Ivanec, STOP SHOP je prisutan i u sljedećim gradovima: Osijek , Našice , Valpovo , Ludbreg , Kaštel Sućurac , Velika Gorica , Gospić , Daruvar , Vinkovci , Labin , Pazin , Čakovec , Đakovo , Vukovar , Virovitica , Dugo Selo i Krapina , a već početkom listopada očekuje se otvorenje STOP SHOP-a u Novoj Gradiški.

Otvorenje STOP SHOP-a Ivanec pokazalo je kako maloprodajni parkovi mogu postati nova mjesta okupljanja lokalne zajednice, spajajući kupovinu, druženje i zabavu – i to u pristupačnom i ugodnom okruženju.