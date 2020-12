Sve više europskih zemalja prekida promet s Velikom Britanijom zbog novog soja koronavirusa

Njemačka se u nedjelju priključila europskim zemljama koje su obustavile zračne veze s Velikom Britanijom nakon pojave novog zaraznijeg koronavirusa, rekao je vladin izvor. Putničke letove ranije su prekinule Nizozemska, Belgija i Italija zbog virusa koji se nekontrolirano širi Britanijom.

Odluka Berlina stupa na snagu u nedjelju u ponoć. Zabranu bi mogla uvesti cijela Europska unija, jer traju konzultacije o zajedničkom odgovoru na pomorske, željezničke i cestovne veze s Britanijom. O tome su ranije u nedjelju razgovarali Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen i Charles Michel.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poziva svoje članove u Europi da "pojačaju kontrolu" zbog novog soja koronavirusa koji kruži Velikom Britanijom, rekao je u nedjelju njezin europski ogranak za AFP.

Izvan Velike Britanije, nekolicina slučajeva je prijavljena u Danskoj (9) te po jedan u Nizozemskoj i u Australiji, navodi WHO koji preporučuje svojim zemljama članicama da "povećaju kapacitete za sekvenciranje" virusa i tako saznaju više o opasnostima koje donosi novi soj, rekla je glasnogovornica.

Kako navodi WHO, osim "prvih naznaka da bi novi soj mogao biti zarazniji", on bi "mogao utjecati i na djelotvornost nekih dijagnostičkih metoda", opet po "prvim informacijama". No nema "nijednog dokaza o promjeni težine bolesti", premda se i o tome istražuje.

WHO će pružiti više informacija čim bude imao "jasniju sliku o osobinama novog soja", rekla je glasnogovornica WHO-a za Europu, odgovarajući na upit AFP-a.

"Diljem Europe, gdje se virus brzo širi, zemlje moraju pojačati kontrolu i prevenciju", ističe UN-ova organizacija.

Na svjetskoj razini WHO preporučuje "svim zemljama da, ako je moguće, povećaju svoje kapacitete sekvenciranja virusa Sars-Cov-2 i da razmjenjuju podatke na međunarodnoj razini, napose ako se otkriju iste problematične mutacije".