Sve pogreške na suđenju Horvatinčiću

Sinkopa nije dokazana, sutkinja Maja Šupe nakon ukidanja uvjetne, pa potom i oslobađajuće presude Horvatinčiću više neće suditi, a zagrebačkom poduzetniku gotovo sedam godina nakon pomorske tragedije u kojoj je živote izgubilo dvoje talijanskih supružnika počet će novo suđenje. Francesco Salpietro i Mariella Patelli stradali su u naletu Horvatinčićeva glisera još u kolovozu 2011. godine. Od tada traju suđenja i brojni protesti javnosti, nautičara, kapetana i inih drugih zbog presedana koji je obilježio Hrvatsku.

Talijan izbjegavao gliser

Sinkopa je do najnovije odluke zadarskog suda postala predmet viceva u javnosti, ali i u pravosudnim krugovima. U ovim potonjim, doduše, potiho. O suđenju u Šibeniku nerijetko su izvještavali i talijanski mediji. Djeca poginulih nautičara često su isticala da je Horvatinčić povlašten, pa čak i da laže kako o tome da ih je obeštetio tako i o cijelom slučaju.

Presudu Maje Šupe oborio je zadarski Županijski sud nakon žalbe DORH-a u kojem su za suđenje Maje Šupe istaknuli da je bilo paušalno, da su nepotpuno utvrđene činjenica i da je sve to dovelo do bitnih povreda kaznenog postupka. DORH je u svojoj žalbi naveo da se prometna nesreća dogodila u ljetno doba pri odličnoj vidljivosti, da je u primoštenskom kanalu trebalo voziti oprezno, no da je Horvatinčić je vozio brzinom od čak 26,4 čvora i da, iako su mu talijanski nautičari prilazili jedrilicom s desne strane, on ih nije sukladno pomorskim pravilima propustio ni poduzeo manevar izbjegavanja.

– Francesco Salpietro poduzeo je pravilnikom propisani manevar izbjegavanja Horvatinčića koji je jurio nesmanjenom brzinom i zaključak da je talijanski nautičar doprinio nesreći je iracionalan i nepravedan... – isticali su iz DORH-a. No sve ovo sutkinja šibenskog suda Maja Šupe nije prihvatila. Odlučila je da je sinkopa dovoljna za oslobađajuću presudu.

Uzalud tražili izuzeće sutkinje

Zadarski županijski sud tu je odluku ukinuo uz obrazloženje da su razlozi za oslobađajuću presudu proturječni i da u jednom dijelu presude Maja Šupe navodi da nije dokazana Horvatinčićeva krivnja, a u drugom da je zbog sinkope bio neubrojiv. Povukli su i pitanje skice nesreće koju je Horvatinčić sam nacrtao poslije naleta i koja je na šibenskom suđenju bila izuzeta kao nezakonit dokaz. DORH je tijekom prvog suđenja, kada je Horvatinčić bio proglašen krivim uz uvjetnu kaznu, u nekoliko navrata tvrdio da sutkinja Šupe sudi u korist Horvatinčića, no uzalud je tražio njeno izuzeće.

Optužba je u nevjerici promatrala promjene iskaza svjedoka, pogotovo ključnog, njemačkog nautičara Klausa Fuchsa koji je prvi došao na mjesto nesreće i vidio mrtva tijela kako plutaju u moru u primoštenskom akvatoriju. Prvo je govorio da je Horvatinčić nakon nesreće samo telefonirao te da nije pitao za poginule. Poslije na sudu Fuchs je govorio o tome kako je Horvatinčić bio zabrinut za stradale. Na pitanje zašto je promijenio iskaz samo je rekao kako ga je prevoditeljica krivo razumjela. I priča o priopćenju iz Hoto grupe, koje je navodno Horvatinčić izdiktirao i u kojem tvrdi da je do nesreće došlo zbog otkazivanja komandi, oborena je na suđenju jer je jedan Horvatinčićev zaposlenik sebe istaknuo kao autora priopćenja bez znanja poduzetnika. Na to se nadovezalo i odbijanje sutkinje da uzme kao zakonit dokaz Horvatinčićevu skicu o nesreći.