Sve donacije i troškovi kampanje u bitki za Zagreb: Herman skupio najviše, Tomašević najrastrošniji

Nije u novcu sve, ali svakako je lakše onome tko ga ima. Znaju to sigurno i oni koji su posljednjih tjedana eure usmjeravali na to da se njihovi portreti postave na billboarde, da im se filmovi vrte na društvenim mrežama, da se putem radiovalova obrate zaglavljenima u prometu, a i da postave štandove s kojih će dijeliti letke sa svojom listom za Zagreb. O kandidatima za gradonačelnika metropole govorimo, naravno, kao i o njihovim listama za Skupštinu, u kojoj bi se, posljedično, trebali naći propadne li im plan za čelo glavnoga grada. Podastrla je sedmorka koja pretendira na vrh Zagreba izvješća o donacijama koje su primili za financiranje izborne promidžbe od 24. ožujka do 9. svibnja, kao i troškove koje su imali u istom razdoblju. Naravno, konačan zbroj jednog i drugog Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) morat će dostaviti nakon što prođu izbori, a u tom će, konačnom izvještaju, morati navesti na koji su način financirali cijelu kampanju.

Koliko je novca stiglo od donacija, koliko iz vlastita im džepa, koliko su donirale stranke koje ih podržavaju, a i koliko je točno eura na samu kampanju i otišlo. Dotad, pročešljali smo zasad dostupne "račune", što one koji se odnose na same kandidate pojedinačno, što one za listu koja je predložena za Skupštinu. Zašto? Jer na lokalnim izborima te se dvije kategorije vrlo teško mogu i gledati pojedinačno. Ne samo što su kandidati za gradonačelnike najčešće i nositelji lista za Skupštinu već i zato što se praktično vodi ista kampanja. Primjerice, ako netko od kandidata za gradonačelnika unajmi štand s kojeg letcima, kemijskama i upaljačima mami birače, trošak najma istog tog štanda može voditi kao vlastiti (onaj koji se pripisuje kampanji za gradonačelnika) ili kao skupni (onaj koji se pripisuje kampanji za Skupštinu jer taj isti kandidat za gradonačelnika prvi je i na listi za gradski parlament).

Ali da ne kompliciramo previše, sve će biti puno jasnije kad krenemo s konkretnim iznosima. Što se kandidata tiče, svakako najveći iznos donacijama skupio je HDZ-ov Mislav Herman, dok je još uvijek aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević na kampanju do 9. svibnja potrošio najviše. Hermanu je u 35 donacija stiglo 49.250 eura, a poznatiji HDZ-ovci koji su podržali kolegu jesu Dragan Primorac s 1000 eura, Dražen Hrkač s 2500, Davor Filipović s 1500, Tomislav Mažar s 3000 i Nikolina Brnjac s 1000 eura. HDZ-ov kandidat za gradonačelnika DIP-u je dostavio i podatak da je samo na oglašavanje samog sebe te na najam prostora isključivo za gradonačelničku kampanju potrošio 37.316 eura.

Što se liste za Skupštinu tiče, koju predvodi, naravno, Herman, u 16 donacija skupilo se 22.050 eura (Gzim Redžepi među najvećim je donatorima s 3000 eura), a potrošilo 40.300 eura i 40 centi; uglavnom opet na oglašavanje i najam. Da zaključimo Hermana, odnosno HDZ i partnere: od konca ožujka do početka svibnja skupili su 71.300 eura ukupnih donacija, dok im je trošak kampanje u tom razdoblju 77.616 eura. Otprilike 1000 eura manji je trošak kampanje Davora Bernardića, odnosno koalicije Zagreb United. On sam, kao kandidat, DIP-u je prijavio donacije od 0 eura, ali lista za Skupštinu skupila je 7000 eura, s tim da su Davor Štern, koji predvodi istu tu listu, i njegova supruga Ranka Padovan Štern zajedno dali 5000 eura. Za promociju samog Bernardića na Facebooku potrošilo se 1500 eura, dok je uglavnom na oglašavanje, plakate i najam prostora Zagreb United "iskeširao" 75.172 eura. Dakle, ukupne donacije 7000 eura, a trošak nešto manji od 77 tisuća.

Što se Ivice Lovrića tiče, njemu kao gradonačelničkom kandidatu stigle su dvije donacije: 1000 eura od Marine Lujić i 1000 eura od Otta Barića, dok je na sebe potrošio 7648 eura na oglašavanje na Facebooku i na radiju. Lovrićeva skupštinska lista u 18 je donacija skupila 6836 eura (najveći donator Milivoj Špika sa 700 eura), dok su na oglašavanje, društvene mreže i billboarde "otišla" 46.242 eura. Lovrić, kao predvodnik liste Plavi grad-BUZ za Skupštinu, ukupno je skupio 8836 eura donacija, dok mu je trošak kampanje dosad iznosio 53.891 euro. Marija Selak Raspudić, za razliku od svih drugih kandidata, nije skupila ni centa na računu za skupštinsku listu koju predvodi, ali zato je njoj kao kandidatkinji za gradonačelnicu donirano 30.540 eura u 38 uplata. Najveći su joj donatori Kristina Tabak, nekadašnja Mostova povjerenica za Zagreb, i Ante Tabak, koji su zajedno dali 6500 eura, tu je i Martina Gjureković s 3000 eura, ali i Hrvoje Bujas s 2300 eura. Na najam, oglašavanje i bankarske usluge M. Selak Raspudić potrošila je 20.224 eura.

Trošak za 2. mandat 47.732 eura



Pavle Kalinić i Tomislav Jonjić najskromniji su kandidati što se troškova, ali i donacija tiče. Jonjić nije, kao kandidat za gradonačelnika, dobio nijednu donaciju, a Kalinić je sam sebi uplatio 50 eura. Potonji nije dobio ni donaciju za svoju skupštinsku listu, ali je na grafičke i tiskarske usluge te na billboarde potrošio 6366 eura. Jonjić je bolje prošao s donacijama za listu u gradskom parlamentu, stiglo mu je 3000 eura: 2000 od Alfreda Obranića i 1000 od Karla Starčevića. Nije ni sve potrošio. Za promociju sebe kao kandidata dao je 854 eura, a novac je to koji je otišao na reprezentaciju, namirnice, najam prostora, gorivo i uredski materijal iz Bauhausa, dok je dodatnih 2013 eura potrošeno na promociju skupštinske liste koju predvodi. Dalo se za grafičke i tiskarske usluge te sitan inventar iz Sancta Domenice.

Jonjić je, dakle, ukupno skupio 3000 eura i potrošio 2867, dok je Kalinić sam sebi dao 50 i potrošio ukupno 6366 eura. Najveći ukupni trošak kampanje za gradonačelnika i Skupštinu imao je Tomislav Tomašević. Njemu kao kandidatu donirano je 21.405 eura u čak 836 donacija, dok su listi za Skupštinu koju predvodi u 520 donacija stigla 16.162 eura. Na promociju njega kao novog/starog gradonačelnika potrošila su se 47.732 eura (na agencije, oglašavanja, billboarde, bankarske usluge, film i izradu fotografija), dok su u kampanju za Skupštinu uložena 85.133 eura (najam prostora, zakupnine, billboardi, oglašavanje, grafičke i tiskarske usluge). U Tomaševićevu slučaju, dakle, od donacija je stiglo ukupno 37.568 eura, dok je trošak 132.866 eura.

GALERIJA Kaos na zagrebačkom fakultetu: Bernardić se svađao s organizatorima debate, Tomašević pobjegao