KVAZITARTUFARI

Sve brojnije grupe bugarskih berača uništavaju istarska staništa tartufa

Autor
Snježana Bičak
26.11.2025.
u 10:53

I Oliver Bubičić iz Udruge tartufara Istra navodi da je problem s pretjeranim tartufarenjem stranaca koji šume uništavaju iz godine u godinu sve veći i tvrdi da je nužno da se nešto promijeni

Broj berača tartufa u Istri se u nekoliko godina povećao za čak 400 posto; u lov na ‘bijelo zlato’, kako istarski bijeli tartuf zovu, dolaze i stranci, najviše needucirani berači iz Bugarske koji uništavaju stanište tartufa. Primjerice, prije dvije je godine bilo šest berača iz Bugarske s dnevnom dozvolom Šumarije u Buzetu za branje za osobne potrebe, lani 9, a ove ih je godine registrirano već 25. No, njih ima mnogo više po šumama, posebno u Motovunskoj šumi koja je poznato nalazište ove delicije. Dolaze u grupama, često kao najamni radnici u komercijalno branje, i odnose velike količine tartufa koji beru bez pridržavanja pravila koja naši ljudi strogo poštuju već stoljećima.

