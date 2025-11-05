Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
05.11.2025. u 16:49

Svako nasilje je za osudu i društvo mora štititi svoje manjine jer manjine su Hrvatska. To je naša odgovornost koja proizlazi iz slobode za koju su poginuli mnogi hrvatski mladići, ali i Srbi ratujući na strani Hrvatske vojske

Napad na pripadnike manjina od strane većinskog naroda, bio vjerski, etnički ili rasno uvjetovan, civilizacijsko je dno svakog društva. Pogotovo kada nije ničim izazvan. Takvom moralnom urušavanju svjedočili smo u ponedjeljak, kada je u Splitu skupina od pedesetak huligana fizički spriječila održavanje jedne benigne srpske kulturne manifestacije. O nemilom događaju mnoge su se javne i nejavne osobe očitovale sa svih strana političkog spektra, uglavnom osuđujući taj užasan incident.

Donosimo dva kratka eseja, osvrta na splitski događaj, dvaju autora različitih svjetonazora. Ivan Tepeš, povjesničar i nekadašnji potpredsjednik Sabora iz redova desnog HSP-a, te Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik liberalnog HSLS-a dolaze iz različitih provenijencija, u mnogome su drugačiji, politički pripadaju različitim polovima, ali slažu se u jednome – svako nasilje je za osudu i društvo mora štititi svoje manjine jer manjine su Hrvatska. To je naša odgovornost koja proizlazi iz slobode za koju su poginuli mnogi hrvatski mladići, ali i Srbi ratujući na strani Hrvatske vojske.

Uz to, na portalu Večernjeg lista, može se čitati reprint Večernjakova magazina "Hrvati i Srbi", izvorno izdanog 2017. godine. Ta specijalna povijesna edicija valorizira burnu, u nekoliko navrata, krvavu povijest dvaju naroda koji su – što zajedno, što odvojeno – živjeli u sedam država. Magazin na 120 stranica donosi dvadesetak/stručnih tema, kojima Večernjakovi autori, kolumnisti, ali i brojni stručnjaci historiografi daju pregled povijesnih odnosa dvaju nekadašnjih plemena, a danas nacija – od dolaska na ove prostore do današnjih dana.

Tisućljetni odnos Hrvata i Srba determiniran je povijesnim okolnostima, religijskim rascjepima, odlukama političkih vođa, ali i događajima od kojih su mnogi započinjali i odvijali se izvan moći i utjecaja većine pripadnika obaju naroda. Eksperti Večernjaka stoga su raščlanili faktore koji su utjecali na odnose kroz stoljeća – od njihovih početaka, uspona i padova, do savezništva i neprijateljstva – te definirali korijene kasnijih sukoba, ali i pomirenja.

Posebna pažnja u magazinu posvećena je razvoju političkog položaja Srba kao najbrojnije nacionalne manjine u Hrvatskoj, kao i njezinu kulturnom, gospodarskom, umjetničkom i znanstvenom doprinosu razvoju hrvatskoga društva. Srpska nacionalna manjina stoljećima je dio hrvatskog društva, sviđalo se to nekome ili ne.

Mislav Šimatović, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista

Ključne riječi
incident u Splitu čuvajmo naše manjine

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja