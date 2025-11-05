Napad na pripadnike manjina od strane većinskog naroda, bio vjerski, etnički ili rasno uvjetovan, civilizacijsko je dno svakog društva. Pogotovo kada nije ničim izazvan. Takvom moralnom urušavanju svjedočili smo u ponedjeljak, kada je u Splitu skupina od pedesetak huligana fizički spriječila održavanje jedne benigne srpske kulturne manifestacije. O nemilom događaju mnoge su se javne i nejavne osobe očitovale sa svih strana političkog spektra, uglavnom osuđujući taj užasan incident.

Donosimo dva kratka eseja, osvrta na splitski događaj, dvaju autora različitih svjetonazora. Ivan Tepeš, povjesničar i nekadašnji potpredsjednik Sabora iz redova desnog HSP-a, te Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik liberalnog HSLS-a dolaze iz različitih provenijencija, u mnogome su drugačiji, politički pripadaju različitim polovima, ali slažu se u jednome – svako nasilje je za osudu i društvo mora štititi svoje manjine jer manjine su Hrvatska. To je naša odgovornost koja proizlazi iz slobode za koju su poginuli mnogi hrvatski mladići, ali i Srbi ratujući na strani Hrvatske vojske.

Uz to, na portalu Večernjeg lista, može se čitati reprint Večernjakova magazina "Hrvati i Srbi", izvorno izdanog 2017. godine. Ta specijalna povijesna edicija valorizira burnu, u nekoliko navrata, krvavu povijest dvaju naroda koji su – što zajedno, što odvojeno – živjeli u sedam država. Magazin na 120 stranica donosi dvadesetak/stručnih tema, kojima Večernjakovi autori, kolumnisti, ali i brojni stručnjaci historiografi daju pregled povijesnih odnosa dvaju nekadašnjih plemena, a danas nacija – od dolaska na ove prostore do današnjih dana.

Tisućljetni odnos Hrvata i Srba determiniran je povijesnim okolnostima, religijskim rascjepima, odlukama političkih vođa, ali i događajima od kojih su mnogi započinjali i odvijali se izvan moći i utjecaja većine pripadnika obaju naroda. Eksperti Večernjaka stoga su raščlanili faktore koji su utjecali na odnose kroz stoljeća – od njihovih početaka, uspona i padova, do savezništva i neprijateljstva – te definirali korijene kasnijih sukoba, ali i pomirenja.

Posebna pažnja u magazinu posvećena je razvoju političkog položaja Srba kao najbrojnije nacionalne manjine u Hrvatskoj, kao i njezinu kulturnom, gospodarskom, umjetničkom i znanstvenom doprinosu razvoju hrvatskoga društva. Srpska nacionalna manjina stoljećima je dio hrvatskog društva, sviđalo se to nekome ili ne.

Mislav Šimatović, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista