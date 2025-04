Sutra još promjenjivo s kišom pa nas čeka topli vikend s puno sunca

Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme s kišom i pljuskovima u većini krajeva, dok će vikend donijeti stabilnije i sunčanije uvjete. U istočnoj Hrvatskoj bit će djelomično sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Mjestimična kiša očekuje se uglavnom u Podunavlju i Podravini, gdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, a temperature će se kretati od 11 do 14 °C ujutro, do najviših 21 °C tijekom dana.

U središnjoj Hrvatskoj temperature će biti slične ili nešto niže. Iako će biti sunčanih razdoblja, povremena slaba kiša moguća je, osobito prema sjeveru. Vjetar će biti umjeren, jugozapadni i južni. U Gorskoj Hrvatskoj, Istri i na sjevernom Jadranu također se očekuje mješavina oblaka i sunca, uz mjestimičnu kišu, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 8 °C u unutrašnjosti do 14 °C na otocima, dok će najviše dnevne biti između 15 i 17 °C. Vjetar će biti jugozapadni i južni.

U Dalmaciji će biti nešto toplije, uz slab do umjeren južni vjetar i jugo. More će biti umjereno valovito. Iako će biti sunčanije nego na sjevernom Jadranu, mjestimična kiša i grmljavina mogući su, osobito u unutrašnjosti i na sjeveru Dalmacije.

Na krajnjem jugu Hrvatske kiša se očekuje uglavnom u ranim jutarnjim satima, nakon čega će naoblaka postupno slabjeti. Vjetar će biti umjeren, prelazeći s juga na jugozapadni i južni. Temperature će se kretati od 10 °C u priobalju do 15 °C na otocima, s najvišim vrijednostima između 17 i 19 °C, javlja HRT.

Tijekom vikenda u unutrašnjosti Hrvatske očekuje se sve više sunčanog vremena. U većini krajeva bit će suho, osim u Gorskoj Hrvatskoj, gdje u subotu može pasti malo kiše, a u ponedjeljak su mogući popodnevni pljuskovi. Umjeren jugozapadni vjetar početkom tjedna postupno će slabjeti, a temperature će biti u porastu. Na Jadranu će porast temperatura biti blaži. Najviše sunca očekuje se u nedjelju, dok će u subotu na sjevernom Jadranu biti promjenjive naoblake s lokalnom kišom. Vjetar, slab do umjeren južni i jugozapadni, dodatno će slabjeti u ponedjeljak.

