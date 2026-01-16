Naši Portali
FRANKFURT NA NOGAMA

Potraga traje treći dan: Više od 150 policajaca traži nestalog dječaka

Njema?ka: Policija traga za nestalim osmogodišnjim dje?akom Fabianom
Foto: Bernd Wüstneck/DPA Ilustracija
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
16.01.2026.
u 10:50

Jedini opipljiviji trag pojavio se u četvrtak, kada je u blizini škole pronađen ruksak za koji se s velikom vjerojatnošću smatra da pripada nestalom dječaku

Frankfurtska policija i u petak je potvrdila da se i dalje traga za osmogodišnjim Noahom R., koji je nestao u srijedu ujutro nakon dolaska pred školu u četvrti Bahnhofsviertel. Dječaka je tog jutra vozač dovezao do škole, no on ondje nikada nije ušao. Kada se nije pojavio na nastavi, učitelji su alarmirali policiju i pokrenuta je opsežna potraga.

Kako vrijeme prolazi, raste zabrinutost obitelji i lokalne zajednice, ali i pritisak na istražitelje. U potragu su se, osim policije, uključili i privatni volonterski timovi. Istodobno, policija upozorava na širenje dezinformacija i poziva građane na oprez. “Mi istražujemo sve smjerove,” izjavio je u petak ujutro glasnogovornik policije, prenosi Fenix-magazin

Jedini opipljiviji trag pojavio se u četvrtak, kada je u blizini škole pronađen ruksak za koji se s velikom vjerojatnošću smatra da pripada nestalom dječaku. “Ruksak je pronađen u neposrednoj blizini škole,” potvrdio je policijski službenik. Policija trenutačno analizira snimke nadzornih kamera u okolici škole, no rezultati još nisu poznati. Od srijede ujutro, prema dosadašnjim informacijama, ne postoji nijedan potvrđen trag koji bi upućivao na Noahovo kretanje.

Foto: Polizei Hessen

U sklopu potrage korišteni su helikopteri, psi tragači i čamci, a pretraživano je i područje uz rijeku Majnu. Provjerava se i obiteljsko okruženje djeteta. U operaciji je sudjelovalo više od 150 policijskih službenika, no dosad bez konkretnih rezultata. “Nadam se da ćemo uskoro rasvijetliti situaciju i da će danas biti napretka,” rekao je glasnogovornik policije za njemačku novinsku agenciju DPA. Nestanak osmogodišnjeg dječaka snažno je uznemirio građane Frankfurta. Policija još jednom apelira na sve koji imaju bilo kakve relevantne informacije da ih prijave nadležnim službama te da se suzdrže od širenja glasina koje bi mogle otežati potragu.

