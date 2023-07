Sutkinja koja je osudila Sanadera, Hernadija, Dolačkog... ide na VKS

Maja Štampar Stipić, nova je sutkinja Visokog kaznenog suda (VKS), odlučilo je Državno sudbeno vijeće (DSV). Izabrana je među petero kandidata, nakon razgovora koje je DSV obavio sa svima. Sutkinja Štampar Stipić na VKS dolazi sa zagrebačkog Županijskog suda, a u dok je radila na tom sudu, sudila je u više VIP predmeta. Među ostalima osudila je Ivu Sanadera, bivšeg HDZ-ovog premijera i Zsolta Tamasa Hernadija, šefa mađarskog MOL-a u aferi Ina -MOL. Prvi je zbog davanja mita pravomoćno osuđen na šest godina zatvora, drugi zbog primanja mita na dvije godine zatvora.

Osim njih dvojice osudila je i Željka Dolačkog, bivšeg voditelja Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke na šest godina zatvora zbog fingiranja provale u vlastiti ured kako bi se prikrio nestanak zlata i novca oduzetog u kriminalističkim obradama. Josipa Klemma, vlasnika Klemm Securityja je svojevremeno osudila na godinu dana zatvora zbog zloporabe u gospodarskom poslovanju, dok je Dragu Vidakovića, bivšeg šefa Hypo Leasing Kroatien, koji je hrvatskom pravosuđu nedostupan od 2018. jer živi u SAD-u, zbog primanja mita osudila na tri godine zatvora.

VKS je s radom počeo 1. siječnja 2021, te je bilo predviđeno da ima 15 sudaca što bi bila optimalna brojka za osnivanje četiri sudska vijeća. No od samog početka sudaca je 11, postoje tri umjesto četiri sudska vijeća, fale im savjetnici i drugo osoblje, raspisani natječaji za popunjavanje sudačkih mjesta bili su poništavani.... Sve to dovelo je do toga, da prema podacima koji su objavljeni na njihovim internet stranicama, trenutačna situacija na VKS-u izgleda ovako: tijekom prvih šest mjeseci 2023. VKS je imao 484 neriješena predmeta, a u istom periodu je zaprimio 921 novi predmet. Od ukupnog broja, starih i novih predmeta, uspjeli su riješiti njih 876, pa im je na kraju lipnja ostalo neriješeno 529 predmeta.

DSV je imenovao i troje novih sudaca koji će doći na zagrebački Županijski sud, a to su sutkinje Ivana Bujas i Mirjana Horvat, te sudac Mladen Žeravica, dok je za sutkinju Županijskog suda u Puli imenovana Dragana Kos Milevoj, a za sutkinju Općinskog suda u Slavonskom Brodu Jadranka Babić Milberg.

