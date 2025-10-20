Susjedi mogu pomoći u sprječavanju provala

U proteklom razdoblju PU karlovačka zaprimila je više prijava vezanih za provale u domove kao i prijava prijevara starijih osoba. Policija podsjeća da žrtva može biti bilo koji građanin, međutim napominje da ako građani poduzmu određene mjere, mogu smanjiti mogućnost da postanu žrtvama tih kaznenih djela.

– Policija, na žalost, ne može spriječiti sve kažnjive radnje jer fizički ne može biti na svakome mjestu, no odgovornim ponašanjem svakako je moguće utjecati na sprječavanje, ali i otkrivanje ovakvih pojava. Više smo puta građene savjetovali kako da smanje mogućnost provala u svoj dom i vozilo, a sada ih podsjećamo i na važnost dobrosusjedskih odnosa. Susjedi, prijatelji ili rodbina mogu biti dragocjeni u prevenciji provala i drugih kažnjivih radnji. Neupitno je da kod pažljivih susjeda provalnici i prevaranti imaju manje izglede. Poticanje susjedskog, neformalnog nadzora, odnosno građana da pomažu jedni drugima i da uz policiju budu čuvari imovine koji će joj javljati o sumnjivim pojavama i kretanjima u svom susjedstvu, bit je prevencije i suradnja zajednice i policije. Zamolite susjeda da obrati pozornost na vaš dom te policiji prijavi sumnjivo ponašanje i sumnjive osobe i u slučajevima kraćeg izbivanja – poručuju iz PU karlovačke.

Podsjećaju i na sve učestalije prijevare u kojima varalice zovu nečiju obitelj na kućni telefon, lažno se predstavljaju kao liječnici i kažu kako je dijete osobe koju su nazvali teško ozlijeđeno. Zatim tvrde da je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti liječnicima, nakon čega traže da se novac ili nakit donese na određenu lokaciju ili nude da će sami doći na kućnu adresu žrtve.

– Građani starije životne dobi najčešće su žrtve ovakvih prijevara. Razlozi su vrlo često njihova životna dob, samostalno stanovanje te dobronamjernost. Starije osobe u najboljoj vjeri pristaju na suradnju i razgovor te tako postaju žrtve prijevara. Članovi obitelji koji se brinu o starijim osobama moraju ih upozoriti, opetovano im savjetovati kako da se zaštite da bi se smanjile ovakve prijevare – poručuju iz policije.