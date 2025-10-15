Naši Portali
UHVAĆEN U LAŽI

Hrvat (46) lažno prijavio smrt bliske osobe pa tražio pomoć tvrtke za koju je radio, evo koliko je dobio

Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
15.10.2025.
u 13:35

Poslodavac mu je isplatio 1.800 eura, a još oko 600 eura su prikupili kolege s kojima je radio

Jedan se muškarac dosjetio neobičnog načina kako 'zaraditi' dodatni novac, no nije očito računao na to da bi mogao biti razotkriven. PU primorsko-goranska je, naime, prijavila 46-godišnjaka za kazneno djelo prijevare počinjeno u kolovozu ove godine.  

On je poslodavcu lažno prijavio smrt bliske osobe te ga time  doveo u zabludu da mu isplati novčanu pomoć, dok je od ostalih zaposlenika dobio solidarno prikupljen novčani iznos od više stotina eura. Budući da poslodavcu naknadno nije dostavio potrebnu dokumentaciju, oni su sve prijavili policiji koja je provela kriminalističko istraživanje i utvrdila da je lažno prijavio smrt bliske osobe.

Počinjenim kaznenim djelom osumnjičeni je ostvario protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 2.400 eura, od čega 1.800 eura na štetu poslodavca, tvrtke sa zagrebačkog područja. Policija protiv 46-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu, a o ovom događaju će izvijestiti i nadležnu službu socijalne skrbi.
