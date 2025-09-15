Sudar dva motocikla kod Trogira: Hitna na terenu

Oko 13:45 sati na zaobilaznici oko Trogira (DC 8) došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva motocikla. U nesreći su dvije osobe ozlijeđene, a državna cesta D8 trenutačno je zatvorena za promet, obavještava PU splitsko-dalmatinska.
