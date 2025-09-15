Sudar dva motocikla kod Trogira: Hitna na terenu

Predugo traže dom

Dobri su, željni igre i šetnje, vole ljude, a život im prolazi u skloništu

Campi, mješanac terijera, draga je njuška, no život mu prolazi na krivom mjestu. Lea je u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba od 2021., velika je i ne voli male pse. Oscar je neslavni rekorder, u skloništu je od početka 2020. Jako je bistar i voli treninge, ali ljudima je nevidljiv. Rex je u skloništu tri godine, dobar je sa svima, ali ni to mu baš puno ne znači