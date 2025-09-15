Naši Portali
PROMETNA NESREĆA

Sudar dva motocikla kod Trogira: Hitna na terenu

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
15.09.2025.
u 14:46

Državna cesta D8 trenutačno je zatvorena za promet

Oko 13:45 sati na zaobilaznici oko Trogira (DC 8) došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva motocikla. U nesreći su dvije osobe ozlijeđene, a državna cesta D8 trenutačno je zatvorena za promet, obavještava PU splitsko-dalmatinska.
Ključne riječi
ozlijeđeni nesreća Motocikl Trogir

