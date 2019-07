Suci se povlače jer nema dodatka

Ima li dovoljno zainteresiranih sudaca koji bi svoja sadašnja radna mjesta zamijenili mjestom suca budućeg Visokog kaznenog suda pitanje je koje se nameće nakon što se na raspisani natječaj javilo 37 sudaca, s tim da je od toga broja njih pet naknadno povuklo svoju prijavu.

Naime, Državno sudbeno vijeće (DSV) 8. svibnja 2019. objavilo je oglas za 15 sudaca Visokog kaznenog suda RH, koji bi s radom trebao početi 1. siječnja 2020.

Žalbe u kaznenim predmetima

Taj bi sud trebao odlučivati o žalbama u kaznenim predmetima, a intencija je da se ubrzaju sudski postupci. Ministar Dražen Bošnjaković u ožujku je Ivana Turudića, predsjednika zagrebačkog Županijskog suda, imenovao sucem ovlaštenim za obavljanje poslova sudske uprave Visokog kaznenog suda u osnivanju.

Drugim riječima, ministar je Turudića zadužio za pripremu svih provedbenih propisa koji su nužni da bi profunkcionirao novi sud, što uključuje sistematizaciju radnih mjesta, pisanje unutarnjih pravilnika, određivanja potrebnog broja sudaca... S obzirom na to da je DSV raspisao natječaj kojim traži 15 sudaca, očito se smatra da je to dovoljno, no odaziv nije tako velik kao što se možda očekivalo.

Jer po logici stvari, mjesto na Visokom kaznenom sudu trebao bi biti izazov za svakog suca, što očito nije tako s obzirom na povučene prijave. Razlog tome, ako se može suditi po informacijama iz pravosudnih kuloara, činjenica je da suci Visokog kaznenog suda neće imati uskočki dodatak na plaću, koji imaju suci županijskih sudova koji rade uskočke predmete.

To se objašnjava činjenicom da uskočki dodatak nemaju ni suci Vrhovnog suda kada rade na žalbenim predmetima pa je očita intencija da se u materijalnom smislu izjednače suci Vrhovnog suda i suci Visokog kaznenog suda. Je li nepostojanje uskočkog dodatka na plaću razlog, bilo povlačenja bilo malog broja prijava, u DSV-u nisu htjeli nagađati objašnjavajući da DSV ne može pogađati razloge zbog kojih se suci nisu javili na oglas.

Suci sa županijskih sudova

Od onih koji su se javili, njih 20 dolazi sa županijskih sudova, 11 ih dolazi s općinskih sudova, a jedan kandidat dolazi, kako su kazali u DSV-u, “s razine visokih sudova RH”. Među prijavljenim kandidatima ima i nekoliko zagrebačkih sudaca.

Među njima su, neslužbeno se doznaje, sudac Željko Horvatović, koji je svojevremeno nepravomoćno osudio Branimira Glavaša, sutkinje Tanja Pavelin, Irena Kvaternik i Lana Petö Kujundžić, koja je bila i kandidatkinja za predsjednicu zagrebačkog Županijskog suda i jedan je od najvećih eksperata za maloljetničko pravo u zemlji. Tanja Pavelin upravo sudi Glavašu, a donijela je nepravomoćnu presudu u slučaju Čehok, dok Irena Kvaternik trenutačno vodi nekoliko većih predmeta, među kojima je i suđenje Ivi Sanaderu za aferu Fimi media.