Suđenje Tomaševiću: 'Bratova žena sve je lagala i izmislila'

Nastavljeno je suđenje Alojzu Tomaševiću, županu Požeško-slavonske županije, kojeg se tereti za obiteljsko nasilje i ozljeđivanje supruge Mare.

Tomaševićeva sestra Manda Kvaternik svjedočila je na općinskom sudu u Slavonskom Brodu te ustvrdila kako je Mara Tomašević sve izmislila i lagala.

- Ne mogu reći da sam ju vidjela plavu i izudaranu. Ja nisam vidjela, ali da je mene provocirala, jest i njemu je svašta govorila. Zašto me nije zvala ako je bila izudarana. Također, prijetila je meni i bratu, prozivala ga zbog ljubavnice te rekla da će mu oči iskopati. Spominjala je i pištolj, a sve se dogodilo dva tjedna prije izbora za Alojzov drugi mandat - kazala je Kvaternik, piše N1.

Video - Hrvatski političari koji su se spominjali u seks-aferama

[video: 29045 / ]

Ništa od toga nije prijavila jer ju je, kaže, bilo strah. Dodala je i da joj se Mara Tomašević nikada nije obratila za pomoć, te da nije primijetila da njezin brat i njegova supruga imaju problema.

Mara Tomašević joj je također postavila nekoliko pitanja i ustvrdila da Manda Kvaternik ne govori istinu. Pitala ju je koliko je puta dolazila k njima miriti ih, na što je Manda Kvaternik rekla da nije nikad. Mara Tomašević ponovila je da to nije istina te pitala Mandu Kvaternik vjeruje li u Boga. No, sud je to zabranio.