Student koji je spasio kolege postao počasni Jedi

Student koji je poginuo potkraj travnja ove godine kada je sprečavao napadača koji je pucao na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Charlotteu, dobit će još jedno priznanje koje će ga učiniti besmrtnim. Riley Howell postat će Jedi jer Lucasfilm, kompanija koju je osnovao tvorac priče o “dalekoj, dalekoj galaksiji”, podarit će mu taj status uvrštavajući ga u službenu knjigu posljednjeg filma u serijalu Ratova zvijezda – Usponu Skywalkera. Howell je već dobio posmrtna odlikovanja Purpurno srce i Medalju časti, a obitelj je o novom priznanju obaviještena u svibnju. Howell je inače bio veliki ljubitelj serijala Ratova zvijezda.

“Rileyeva hrabrost i nesebičnost izvukla je Jedija u svima nama. Nadamo se da mnogi od vas uživaju u sjećanju na njega te se pridružujemo u odavanju počasti njegovu životu i primjeru koji je pružio. Kao mali doprinos, odlučili smo uključiti Rileya kao lik u galaksiji Ratova zvijezda”, stoji u dopisu koji je Howellovoj obitelji stigao iz Lucasfilmova Odjela za odnose s publikom. Unos u knjigu o Ratovima zvijezda odnosi se na Jedi mastera i povjesničara Ri-Leeja Howella, kojemu se priznaje da je prikupio “brojne dokaze o najranijim svjedočanstvima istraživanja i kodifikacijama Sile”. Howellova majka Natalie Henry-Howell rekla je za Charlotte Observer kako bi se njezinu sinu svidjela ideja.

– Sviđa mi pogotovo zato što su mu ostavili prezime. Mislim da bi se njemu to doista svidjelo. Mogli su tek ostaviti Ri-Lee, dodati Jedi, pa bismo se svi pitali je li to doista on. Ovako su mu ostavili prezime kako bi mu odali počast. Kada sam to čula i vidjela, zaplakala sam – rekla je Howellova majka. Obitelj je bila i na premijeri novog filma o Ratovima zvijezda, i nisu bili sami. Ponijeli su sa sobom Rileyjev pepeo te za njega kupili i kartu za projekciju. Iako Howell u napadu na kampus nije bio jedinom žrtvom, s njim je poginuo još jedan kolega, policijska izvješća navela su kako je upravo njegova hrabrost bila ključnom da ne dođe i do gorih posljedica napada koji je ostavio i još nekoliko ranjenih studenata.

– Mogao je birati – bježati, sakriti se i zaštititi se ili pružiti otpor i vratiti napadaču. On i nije imao nekog izbora, nije mogao pobjeći ili sakriti se, ali nije čekao i napao je atentatora – rekao je Kerr Putney, šef policije okruga Charlotte-Mecklenburga.

– Jediji su oduvijek bili njegovi heroji – kazala je Howellova djevojka Lauren Westmoreland te dodala: – Iako nije bio veliki umjetnik, cijelo je vrijeme crtao kacige imperijalnih vojnika, čak i na čestitkama meni za rođendan.

Laurenin otac, pak, svjedoči kako je Howell većinu svog života proučavao svemir Ratova zvijezda.

– Imao je vrlo jak osjećaj za dobro i zlo te kako živjeti život nekoga tko se brinuo o drugima. Vidjeti kako su ga stavili na popis Jedija i povjesničara Ratova zvijezda savršen je način povezati ga s tom pričom i likovima koje je volio – rekao je Kevin Westmoreland. S devetim filmom originalne sage Ratova zvijezda završila je ta priča koju je 1977. godine pokrenuo George Lucas, no Disney, koji je prije nekoliko godina kupio Lucasfilm te sada polaže prava na priču, planira nove filmove i serije povezane s Ratovima zvijezda.

