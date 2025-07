Stručnjak za sigurnost o Thompsonovu koncertu: 'Vjerojatnost da netko umre na koncertu je 10 puta manja nego u tramvaju'

U organizaciji sigurnosnog aspekta koncerta Marka Perkovića Thompsona ništa nije prepušteno slučaju, a vjerojatnost da netko umre na koncertu je 10 puta manja nego u tramvaju, istaknuo je u "Studiju 4" HRT-a stručnjak za sigurnost i kriminalistiku Željko Cvrtila. Upitan misli li da je sigurnost na najvećoj razini, stručnjak za sigurnost i kriminalistiku Željko Cvrtila ustvrdio je kako sve ukazuje da se ide u tom smjeru. "Mislim da sve ide u tom smjeru. Ništa se ne prepušta slučaju, napravljen je nacionalni stožer na nivou Ravnateljstva policije kojem su pridružene sve druge službe. Civilna zaštita će dati krevete zdravstvenom sektoru za poljsku bolnicu", pojasnio je.

Odgovarajući na pitanje koliko je mala granica od stvaranja dojma sigurnosti do dojma nesigurnosti, Cvrtila je ukazao na to da je vjerojatnost da netko umre na koncertu, 10 puta manja nego u npr. tramvaju. "To je na medijima i ljudima koji govore u medijima, uključujući i mene. Treba napraviti ravnotežu. Mediji su tu da obavijeste ljude i preispituju određene stvari. Na nama drugima je da prikažemo i neke druge segmente, koji rizici postoje i što se može napraviti da se oni smanje. Stalno se govori o riziku zdravlja, hoće li nekom pozliti ili ne. Vi ne možete promijeniti vrijeme, zdravstveno stanje. Da nekome pozli i zataji mu srce - vjerojatnost da umre na koncertu je 10 puta manja, nego da je u tramvaju na Črnomercu ili Trgu bana Jelačića, čak i kod kuće", rekao je. Stožer je, kako kaže, "napravljen od različitih stručnjaka i nije loše da se upozori na osnove".

"Bit će jako puno mladih ljudi, možda i najveći broj. To što se poziva da se dođe šest sati ranije, neka se dođe i pola dana ranije, ali neće se ići odmah na Hipodrom. Nije moguće da netko u 12 sati dođe na Hipodrom i do večeri bude tamo. Zato postoje fan-zone, Bundek, deseci restorana i kafića", rekao je. Ustvrdio je kako nema razloga za strah, te mu se u jednom trenutku učinilo da se "radi o medijsko-obavještajnoj operaciji zastrašivanja".