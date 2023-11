Stručnjaci: Ovo je nezapamćeno. Neobično je što se ovo događa u ovo vrijeme

Snažna promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Izdan je Meteoalarm za cijelu zemlju. Puhat će jak vjetar, a kiša ponegdje može biti obilna. Moguće su bujične i urbane poplave, upozorava DHMZ. Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. U prekidu su pojedine trajektne, brodske i katamaranske linije, javlja HAK. Na brojnim prometnicama su odroni i srušena stabla.

Vidjeli smo borbu trajekta i valova, pa i taksista s istim neprijateljem. Snimke od Pule do Splita prikazivale su poplavljene rive i kataklizmičnu sliku, a Branko Grisogono, atmosferski fizičar, za 24 sata kaže da je bilo sličnih poplava i prije. Objasnio je da su to posebni trenuci kad se poklopi jaka ciklona koja uvlači zrak, diže jako jugo te kad se poklopi to s plimom, onda se dogodi taj jaki efekt.

"Ovo spada u rekordne pojave jer su takve sve češće i dulje traju. Primarni efekt je ljudski. Uzroci su antropogenog podrijetla", ispričao je Grisogono za 24 sata.

Objasnio je kako je ovo, El Niño, jedna od dvije pojave koje su interne priradne klimatske varijacije, a javljaju se svakih nekoliko godina. Također, naveo je da ovakvo razdoblje je rezervirano za kraj jesen, zimu ali da je neobično što se događa u ovo vrijeme.

Dodao da je nezapamćeno da jugo mjesec dana traje. Cijeli listopad, početak studenoga, uz manje prekide. Jadran se u prosjeku podiže približno istom brzinom i akceleracijom kao i većina svjetskih mora. Bit će mjesta gdje će biti podizanja do dva metra do kraja stoljeća. Ali se do sada srednja razina mora podigla oko 30 centimetara.

Predlaže poduzimanje mjera koje su u Kopenhagenu i Parizu 2015. godine. No, kaže da ako već sutra prestanemo proizvoditi stakleničke plinove, još bi bili 200 godina na stoj razini. Uz to rekao je da ovaj tjedan ide postupna i spora stabilizacija. Biti će jako blaga i neće tu biti naglih promjena, kao primjerice okretanje sedam dana na buru.

"To se neće dogoditi. Oborine će biti do polovice ovoga mjeseca i onda će one prijeći u svoje standardno stanje", rekao je.

Astronom Korado Korlević objasnio je ove oluje sa time da je Zemlja u točki najbliže Suncu. I najveći gravitacijski utjecaj Sunca je tad, a to znači da su plime i oseke oko tog razdoblja - mjesec, dva prije ili poslije - najveće u godini. Kaže da će najveće poplave u budućnosti biti vezane uz sjeverni Jadran, gdje plime, oseke i jugo najviše nabijaju.

