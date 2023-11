U oluji su potopljeni objekti i oštećen je Lungomare

Splitsko-dalmatinski vatrogasci u petak su zbog olujnog juga intervenirali dvadesetak puta pri čemu su najviše posla imali s uklanjanjem stabala. Olujni vjetar koji je od četvrtka navečer svom silinom puhao na širem splitskom području preplavio je splitsku obalu i obale širom županije. Dizanje razine mora pogodilo je Hvar, Brač, Vis i Korčulu, gdje su potopljeni objekti uz more i brojne ceste. Ništa bolje nisu prošli ni Kaštela, Trogir i Čiovo. Nevrijeme je pogodilo i Zagoru gdje su uništena groblja.

Županijski vatrogasci intervenirali su dvadesetak puta. Pripadnici splitske Javne vatrogasne postrojbe (JVP) ispumpavali su vodu iz strojarnice bazena Jadran na Zvončacu te uklanjali grane s prometnica. Njihove kolege iz splitskog DVD-a skupljali su grane s prometnica na više lokacija. Posla su imali i Imoćani u Zagvozdu, Katušićima, Čagljima, Sulićima i Donjim Vinjanima, gdje su stabla i grane završile na cesti, ali i na kućama.

Isti scenarij dogodio se i u sinjskoj krajini, odnosno Sinju, Dicmu, Sušcima i Osojima, te u Vranjicu kod Splita, Marini kod Trogira, Kaštel Novom i Podgori kod Makarske. Potopljeni su brodovi, gorjeli su ormarići za struju, padale cigle s krovišta. U Brelima je sinoć oko 22,30 sati izbio požar borove šume i maslinika kojeg su ugasili pripadnici DVD Brela.

Također, u noći sa subote na nedjelju olujno nevrijeme je uzrokovalo oštećenja na pojedinim područjima Opatije koja su izložena jakim udarima juga te je posebno stradao obalni put Lungomare. Stradao je dio obalnog puta od Puntice u Voloskom do opatijske Lipovice, izvijestili su u nedjelju iz Grada Opatije, navodeći da će taj dio biti privremeno zatvoren. Građani su zamoljeni da koriste alternativne puteve za šetnju i prolaz.

Srušeno je i nekoliko stabala te je stradala ograda dječjeg igrališta na Lipovici. Komunalne službe od jutra rade na sanaciji i osiguravanju pojedinih lokacija na terenu. Iz opatijske gradske uprave građane i dalje pozivaju na oprez. Olujno jugo stvaralo je probleme diljem Jadrana, ali bez većih šteta.

Jutros je u Splitu more preplavilo splitsku rivu i gradske plaže, no povuklo se nakon nekoliko sati. Prema riječima vatrogasaca u Splitu nije zabilježena veća šteta. Poplave zbog juga zabilježene su u okomim mjestima i gradovima kao i na otocima. Bile su u prekidu pomorske linije a najviše problema imao je trajekt Petar Hektorović koji je dva sata trebao čekati da se more smiri kako bi uplovio u luku.

VIDEO Posljedice nevremena diljem Dalmacije