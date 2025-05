FOTO Strašni prizori u Liverpoolu: Policija objavila tko je muškarac koji se zabio autom u ljude

21:48 - Više je osoba ozlijeđeno nakon što se automobil zabio u gomilu oduševljenih navijača Liverpoola tijekom pobjedničke parade "Redsa" na ulicama Liverpoola. Na društvenim mrežama objavljeni su videozapisi koji prikazuju automobil kako velikom brzinom juri u masu navijača. Očevici tvrde da je vozač "namjerno" udario gomilu nogometnih navijača. Još nije poznato koliko je ljudi ozlijeđeno niti težina njihovih ozljeda, no najmanje četiri osobe odvedene su na nosilima.

"Bio je to šokantan trenutak. Bilo je tisuće ljudi oko nas, auto je proletio, a zatim se zabio u ljude. Policija i liječnici su protrčali pored nas, a ljudima je pružena pomoć uz cestu," kazao je jedan od svjedoka za Mirror. Gradski vijećnik John Hughes je procijenio kako je na ruti dugačkoj 16 km od Allerton Mazea preko The Stranda do Blundell Streeta bilo više od milijun ljudi.

Najveća gužva je bila u ulici Strand, a navijači Liverpoola čekali su više od pet sati kako bi zauzeli najbolja mjesta. Engleski mediji navode kako je ovo bila jedna od najvećih parada u gradu, možda i zato što je 2020. godine, kada su "Redsi" osvojili zadnji naslov, nije mogao podijeliti taj trenutak s igračima zbog ograničenja uzrokovanih Covidom. Nogometni klub Liverpool izdao je izjavu u kojoj šalje "molitve" žrtvama prometne nesreće.

"U izravnom smo kontaktu s policijom Merseysidea u vezi s incidentom koji se dogodio pred kraj parade. Naše misli i molitve su s onima koji su pogođeni ovim ozbiljnim incidentom. Nastavit ćemo pružati punu podršku hitnim službama i lokalnim vlastima koje se bave ovim incidentom," poručili su s Anfielda.

21:15 - Kako javlja Sky News, muškarac star 53 godine iz Liverpoola, bijelac britanskog podrijetla, uhićen je nakon što je automobil uletio u gomilu ljudi tijekom pobjedničke parade Liverpool FC-a, potvrdila je policija Merseysidea. Glasnogovornik policije izjavio je: „Molimo građane da ne špekuliraju o okolnostima večerašnjeg incidenta koji se dogodio u Water Streetu u središtu Liverpoola.

Možemo potvrditi da je uhićeni muškarac 53-godišnji bijelac britanskog podrijetla iz šireg područja Liverpoola. U tijeku je opsežna istraga kojom se nastoji utvrditi što je prethodilo ovoj nesreći.“

21:13 - Liverpool FC poručio je kako su njihove "misli i molitve" s onima pogođenima nesrećom te da će klub "nastaviti pružati punu podršku hitnim službama i lokalnim vlastima".

