Strava u Austriji: Mladi Sirijac nožem izbo petero prolaznika, ubijen tinejdžer

Stravičan zločin dogodio se je u subotu poslijepodne u središtu grada Villacha u austrijskoj pokrajini Koruškoj. Nešto prije 16 sati na štandu s kobasicama 23-godišnji Sirijac iznenada je počeo nožem ubadati prolaznike. Pri tom stravičnom napadu smrtno je stradao 14-godišnjak, a četiri osobe su ozlijeđene. Dvije teško, a dvije lakše. Kako je priopćila policija sve žrtve su muškarci. Pozadina i pojedinosti ovog teškog zločina koji je prestravio Austrijance, zasad nisu poznati. Policija ne isključuje da se radi o terorističkom činu.

“Ovo je čin, koji je neobičan. Ovako nešto je presedan u Koruškoj”, rekao je Rainer Dionisio, voditelj Službe za odnose s javnošću Direkcije Pokrajinske policije (LPD) Koruške. “Pozadina zločina još nije poznata, sada se ispituje cijeli okoliš”, istakao je Dionisio.

Prema riječima šefa LDP-a stvari su mogle još gore završiti, da se nije umiješao hrabri očevidac stravičnog zločina. “Svjedok zločina bio je 42-godišnji dostavljač hrane, također iz Sirije, koji kada je vidio što se događa, svojim je vozilom krenuo na počinitelja zločina”, dodao je Dionisio. Napomenuo je kako je 42-godišnjak na taj način pokušao spriječiti napadača da nastavi dalje napadati slučajne prolaznike.

Kako je u večernjem dnevniku javila austrijska televizija ORF, na cijelom području Koruške na terenu je policija, potpomognuta specijalnim postrojbama, koja je potrazi za eventualnim pomagačima 23-godišnjeg napadača. Slučaj je preuzeo Pokrajinski Ured za zaštitu države i Pokrainska Ured kriminalističke policije. Istraga je u tijeku, a trebala bi utvrditi ima li napad na nedužne ljude u Villachu, terorističku pozadinu ili je napadač psihički bolesnik, izvijestila je domaća TV ORF.

Počinitelj zločina je uhićen. Kako je rekao Dionisio “na video snimkama uhićenja se vidi kako se počinitelj zločina smije”. Napadač je navodno bio azilant s odobrenim boravkom u Austriji. Navodno je živio u Centru za azilante u Langauenu. Dosad nije bio poznat policiji.

A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.



Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl