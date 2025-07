Strani mediji o Hrvatskoj: Nova mediteranska oaza daleko od gužvi

Talijanima je turizma preko glave. Sve je više stanovnika koji su umorni od ogromnog broja posjetitelja koji svakodnevno preplavljuju njihova mjesta i svojim pretjeranim oduševljenjem remete im svakodnevicu, pišu britanski mediji. Zbog toga su u Portofinu selfiji zabranjeni, Venecija je uvela zabranu za velike kruzere i počela naplaćivati ulazak dnevnim turistima, Amalfi je ograničio promet turističkih autobusa, Rim više ne dopušta sjedenje na Španjolskim stubama, a u Cinque Terre možete dobiti kaznu i do 2.800 dolara ako hodate u japankama. Lani su stanovnici Firence čak ispisivali grafite s porukama turistima: "Idite kući!"

Novinarka Paula Froelich u tekstu za New York Post preporučuje putovanje na istok, u Istru – dio Hrvatske koji je stoljećima bio pod vlašću Talijana i Rimljana, a koji, piše, u mnogočemu podsjeća na Italiju: vinogradi, tartufi, rimske ruševine, ali i gostoljubivi domaćini koji, kako piše, goste primaju otvorena srca i trude se da ih privuku. Ističe i da je prošle godine duž jadranske obale otvoreno više luksuznih hotela, među kojima i ekskluzivni smještaji na Brijunima, otočju koje je nekad bilo privatno odmaralište Josipa Broza Tita i gdje i danas žive ostaci njegove nekadašnje zoološke zbirke.

Froelich je povodom rođendana odlučila posjetiti svoju prijateljicu Zrinku Marinović, vlasnicu agencije Tailored Croatia, specijaliziranu za luksuzna putovanja po Hrvatskoj. Kako piše, organizaciju je prepustila Zrinki u potpunosti i – nije požalila. U članku opisuje kako je sletjela u Zagreb, koji joj se doima kao spoj Beča i socijalizma – s jedne strane elegantna Habsburška arhitektura, s druge masivni betonski blokovi. Smjestila se u hotel koji ju je podsjetio na crno-bijeli film, a grad je odlučila istražiti na poseban način – vožnjom u starom Yugu. Vodič joj je, uz osmijeh, objasnio da su ti automobili nepravedno stekli reputaciju najgorih na svijetu – a ona mu je djelomično povjerovala.

Obavezno je posjetila i Muzej prekinutih veza, za koji kaže da je istodobno urnebesan i dirljiv – "muzej emocija zapakiranih u stvari koje ljudi više ne mogu gledati, ali ne mogu ih ni baciti." Slijedio je i izlet do napuštenih vojnih baza i Titovih vila rasutih diljem zemlje. Podsjetila je kako je Tito, umjesto hotelskog smještaja, volio graditi ili preuzimati vile po Jugoslaviji, a mnoge od njih koristio bi tek jednom ili dvaput. "Turizam u duhu bivše države", našalila se.

Rođendan je proslavila u spa centru luksuznog hotela u Zagrebu, opisujući mirise lavande, spokoj i arhitekturu kao stvorenu za tajne susrete kraljevskih ljubavnika. Ubrzo joj se pridružila prijateljica Gillian, a putovanje su nastavile pod vodstvom Zrinke, koju Froelich opisuje kao osobu koja "zna gdje Hrvatska zaista blista". Zrinka ih je povela u Istru – poluotok koji je kroz povijest bio pod Mlečanima i Napoleonov, a danas je tek korak i jedan slovenski pojas udaljen od Italije.

Za razliku od Dubrovnika i dalmatinskih otoka, gdje odmaraju slavne osobe poput Beckhama, Beyoncé, Kim Kardashian, Jeffa Bezosa i Katy Perry, Istra je, piše Froelich, još uvijek relativno neotkrivena elitnoj klijenteli – "i hvala Bogu na tome". Opisuje Istru kao regiju prepunu srednjovjekovnih gradića na brežuljcima, vinograda, tartufarskih šuma i kristalno čistog mora, bez gužvi i nervoznih domaćina.

Smjestile su se u luksuzni hotel u Rovinju s pogledom na more, stari grad i park-šumu Zlatni Rt. Iz Rovinja su otišle do Pule razgledati rimski amfiteatar i okolna brda, a usput su sudjelovale i u tartufarenju. Doznale su kako Istra tartufe nije ni prepoznavala do kraja 90-ih – sve dok lokalni lovac Giancarlo Zigante nije pronašao rekordni tartuf težak 1,31 kilogram.

"Nismo imali pojma što su tartufi do 1999.", rekla joj je Višnja Prodan. "Do tada smo mislili da su to gljive za svinje." Od tada su tartufi obogatili mnoge, a danas se izvoze širom svijeta. Froelich navodi i da je najbolji način za uživanje u njima uz čašu domaćeg vina. "Hrvatska, baš kao i Italija, ima iznimna vina", dodala je. Iako ju je unutrašnjost Istre oduševila, najveći dojam ostavili su Brijuni. Posebno ističe Veliki Brijun zbog tri luksuzna hotela i vila koje se mogu unajmiti, uključujući i jednu koja je očuvana točno onako kako ju je Tito ostavio, ali i zbog ostataka njegove privatne zoološke zbirke.

"Svaki svjetski lider koji je dolazio u posjet donosio bi životinju iz svoje zemlje", objasnila im je Zrinka. Lavovi, jaguari i majmuni danas su dio muzeja, ali na otočju još slobodno šetaju zebre, nojevi, hinduističke krave i jedan usamljeni slon. Autorica opisuje kako su cijeli dan provele na Brijunima vozeći se Titovim starim Cadillacom, a priznaje – da su mogle, ostale bi cijeli tjedan. Zaključuje kako je to bilo savršeno putovanje Jadranom, s mediteranskim šarmom sličnim Italiji, ali bez prevelikih gužvi i hordi turista.