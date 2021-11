Stožer popustio kočnicu koju je predugo držao: Ove mjere su na snazi od subote

NOVE MJERE

1. Od subote u zatvorenim prostorima može biti do 50 osoba (do sada je bilo 100), osim na javnom događaju s COVID potvrdama koji odobrava lokalni stožer

2. Na okupljanjima uz EU digitalnu COVID potvrdu odsad su obvezne i maske i držanje razmaka

3. Na otvorenom i dalje smije biti najviše 100 osoba osim u slučaju da svi imaju COVID potvrde. Iznimno može biti više od 100 ljudi bez potvrda ako to odobri HZJZ i uz masku i razmak

4. Sva javna okupljanja mogu trajati do 24 sata, osim kinopredstava koje počnu do 23 sata. Svadbe na kojima su svi s COVID potvrdama sada smiju trajati do 2 sata, a ne više neograničeno

5. Kongresi i konferencije smiju se održavati samo ako svi imaju COVID potvrde, uz obvezne maske i razmak

6. Sportska natjecanja mogu se odvijati s gledateljima samo uz COVID potvrde, a u zatvorenim prostorima gledatelji osim COVID potvrda morat će nositi i maske

7. od 15. studenog bit će obvezne COVID potvrde za sve zaposlene u državnim i javnim službama te lokalnoj samoupravi, kao i za sve koji budu dolazili u prostore tih službi. To se odnosi na nastavnike, ali ne i na učenike. Od 5. razreda nadalje đaci će maske morati nositi čak i kad se može osigurati razmak u učionici. Do 4. razreda OŠ učenici maske nose na hodnicima.