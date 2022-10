Što se od 2020. dogodilo s Milanovićem da Srebrenica po njemu više nije genocid

Ako ste prošli tjedan dobro slušali Zorana Milanovića, on je potvrdio da se u Srebrenici nije dogodio genocid, odnosno bar ne genocid kako on poima pojam genocida, i tako ide pod ruku svoga prijatelja Dodika. Jer je Dodik prošli ponedjeljak ponovio: – Mi smo sjedili na jednom ručku, Zoran je sjedio na drugom kraju stola i to je izjavio. Rekao je tad kako svi mi znamo da to što se dogodilo u Srebrenici nije genocid i da je to napravljeno iz propagandnih razloga. Bilo je važno što smo to čuli, jer su tu sjedili i predsjednik Slovenije, Albanije, Crne Gore i ona s Kosova.