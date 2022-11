Što se dogodilo u Hrvatskoj da su cijene još više narasle? Analitičari: Ovo više nije uvozni problem

Nije došlo do očekivanog smirivanja cijena prema kraju godine! U mjesecu listopadu cijene su u odnosu na rujan porasle 1,3 posto, što je godišnju stopu inflacije poguralo na 13,2 posto. Novi je to neslavni inflacijski rekord samo mjesec i pol uoči ulaska u eurozonu i preuzimanja eura, što je i bez inflacije zahtjevna operacija. No, ništa bolje nije ni u toj skupini zemalja gdje je godišnja inflacija u listopadu bila visokih 10,7 posto te Europska središnja banka priprema teren da i u prosincu podigne kamatne stope za još 0,75 posto na 3 posto, kako bi usporila gospodarsku aktivnost i tako potaknula smirivanje cijena.