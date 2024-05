Još malo sunca, a onda kiša i grmljavina: Za cijelu Hrvatsku upaljen meteoalarm

Danas možemo očekivati promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Bit će umjereno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom posebice u kasnijim popodnevnim satima i navečer. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab i umjeren istočni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 °C, na istoku i malo viša.

DHMZ je za cijelu Hrvatsku najavio žuto upozorenje koje označava potencijalno opasno vrijeme. Upozoravaju na opasnost radi mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a posebno naglašavaju građanima da pripaze u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni te savjetuju prekide aktivnosti na otvorenom.

U istočnoj Hrvatskoj će u prvom dijelu dana biti djelomice sunčano. Potom s juga porast naoblake, mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito u Posavini. Vjetar umjeren do jak jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 °C.

U središnjoj Hrvatskoj se može očekivati postupan porast naoblake, poslijepodne uz mjestimičnu kišu, najprije u južnijim predjelima. Lokalno će biti pljuskova praćenih grmljavinom, moguće i izraženijih. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 °C.

Gorski Kotar i Lika danas mogu očekivati promjenljivo i nestabilno vrijeme. Od sredine dana mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženijih. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 18 i 21 °C.

U Istri će biti pretežito pretežno sunčano, zatim povećanje naoblake ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo krajem dana i u noći kad je mjestimice moguća obilna oborina. Prijepodne će puhati umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura i istočni vjetar koji će okrenuti na umjereno do pojačano, prema otvorenom moru i jako na udare olujno jugo. More će biti umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 13 do 15 °C, u unutrašnjosti Istre od 10 do 12 °C, a najviša dnevna od 22 do 25 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji također biti promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimične i povremene kiše bit će već od sredine dana, a osobito prema večeri lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura na sjeveru Jadrana bit će između 22 i 25 °C, dok će u Dalmaciji biti ponešto viša s najvišom dnevnom temperaturom 23 i 25 °C.

Međutim, unatoč tome što su danas najavljeni pljuskovi s grmljavinom, sutra već možemo očekivati nešto stabilnije vrijeme. Naime, sutra će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom dok će u unutrašnjosti povremeno puhati umjeren jugoistočni, južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno jugo poslijepodne okreće na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 17 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 23 °C.

