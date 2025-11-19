U atmosferi nesigurnosti i otkazivanja kulturnih manifestacija srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj treba se prisjetiti da je jamčenje prava srpske manjine bilo važno pitanje po kojem se mjerio uspjeh Hrvatske u pristupnim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. I treba se prisjetiti nečega što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman govorio kad je usred mirne reintegracije došao "vlakom mira" u Vukovar. Ne mislimo na onaj dio govora o tome da "pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi", što je češće citirano i upamćeno iz tog Tuđmanova govora u Vukovaru, i što zaista jest glavna poruka na koju i danas treba podsjećati. Mislimo na dio Tuđmanova vukovarskog govora u kojemu je citirao – ako se itko toga još sjeća – srpskog pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Ali, prvo o prvome, a potom o Tuđmanu i Zmaju. Od prvih izvješća Europske komisije o napretku Hrvatske kao kandidatkinje provlače se rečenice poput ove iz 2004.: 'Hrvatska treba poduzimati mjere kako bi osigurala potpuno poštivanje prava manjina, posebno srpske manjine.' Dva desetljeća kasnije, rečenica je i dalje relevantna. Hrvatska treba poštivanje tih prava osigurati i danas, 2025., kad se u dijelu društva pokušavaju nasilno iskonstruirati argumenti za otkazivanje svake, pa i najbenignije kulturne manifestacije hrvatskih Srba, kao što je bila ona folklorna večer u Splitu.
U Komisijinu izvješću o napretku Hrvatske za 2005. spominje se da se zaštita prava srpske manjine poboljšala, no 'niz incidenata 2005. prijetio je poništenjem postignutog napretka'. Niz incidenata 2025., dva desetljeća kasnije, prijeti da će poništiti sav napredak koji je Hrvatska postigla u zaštiti prava srpske manjine.
