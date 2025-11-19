U atmosferi nesigurnosti i otkazivanja kulturnih manifestacija srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj treba se prisjetiti da je jamčenje prava srpske manjine bilo važno pitanje po kojem se mjerio uspjeh Hrvatske u pristupnim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. I treba se prisjetiti nečega što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman govorio kad je usred mirne reintegracije došao "vlakom mira" u Vukovar. Ne mislimo na onaj dio govora o tome da "pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi", što je češće citirano i upamćeno iz tog Tuđmanova govora u Vukovaru, i što zaista jest glavna poruka na koju i danas treba podsjećati. Mislimo na dio Tuđmanova vukovarskog govora u kojemu je citirao – ako se itko toga još sjeća – srpskog pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Ali, prvo o prvome, a potom o Tuđmanu i Zmaju. Od prvih izvješća Europske komisije o napretku Hrvatske kao kandidatkinje provlače se rečenice poput ove iz 2004.: 'Hrvatska treba poduzimati mjere kako bi osigurala potpuno poštivanje prava manjina, posebno srpske manjine.' Dva desetljeća kasnije, rečenica je i dalje relevantna. Hrvatska treba poštivanje tih prava osigurati i danas, 2025., kad se u dijelu društva pokušavaju nasilno iskonstruirati argumenti za otkazivanje svake, pa i najbenignije kulturne manifestacije hrvatskih Srba, kao što je bila ona folklorna večer u Splitu.