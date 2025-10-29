Naši Portali
GLAD, HLADNOĆA, SMRT POSVUDA

Što bi se dogodilo da se ugasi internet? Objavljen crni scenarij od kojeg svi strepe

Autor
Ivica Beti
29.10.2025.
u 15:38

Milijardu ljudi umrlo bi od gladi, hladnoće i nemira milijardu, gospodarstvo bi se vratilo na razinu iz 1930-ih

Jedan tehnički kvar u radu Amazon Web Servicesa (AWS) prije desetak dana srušio je na desetke internetskih servisa i aplikacija poput Snapchata, Robloxa, Fortnitea, Canve i Zooma, pogodivši milijune korisnika diljem svijeta. Pogođeni su bili i bankarski, pa i zrakoplovnih sustava u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Zastoj je trajao oko tri sata. Uzrok je bio tehnički kvar u regiji US-EAST-1 u sjevernoj Virginiji, za koju kažu da je jedna od najprometnijih točaka internetske infrastrukture na svijetu. Veliku pozornost izazvao je i prekid podmorskog kabla smještenom u Crvenom moru, što je izazvalo usporavanje interneta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Bliskom istoku 6. rujna. Do prekida interneta, osim zbog kvarova, dolazi i zbog cenzure, kibernetičkih napada, prirodnih katastrofa ili pogrešaka. Kako internet nije jedinstvena cjelina, mala je vjerojatnost da će se pad mreže dogoditi globalno. Kako navodi portal Cyber-Security.Degree, neke zemlje, poput Kine, Irana, Sjeverne Koreje, Sirije i Indije, imaju "prekidač za gašenje interneta", koji omogućuje vladi da isključi pristup internetu.

Ključne riječi
kibernetika Amazon Web Services kvar internet

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Gyam
Gyam
16:17 29.10.2025.

Zamislite sve zatvore koji su online kontrolirani i zaključani, svi najteži krimosi bi izašli u isto vrijeme. Distribucija hrane bi skoro pa stala i za par dana bi se ko praljudi toljagama borili za hranu a tik tokeri i instagramuše bi doživjeli živčani slom jer nebi mogli slike objavljivati.

ŠU
Šugaman
17:34 29.10.2025.

Vidi primitivizma balkanskog u komentarima. Oni misle da je internet surfanje i društvene mreže i to je to. To je njihovo shvaćanje interneta

IZ
ivan.zorger
15:57 29.10.2025.

Da, zato kaj bi svi umrli od nesurfanja

Kupnja