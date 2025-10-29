Jedan tehnički kvar u radu Amazon Web Servicesa (AWS) prije desetak dana srušio je na desetke internetskih servisa i aplikacija poput Snapchata, Robloxa, Fortnitea, Canve i Zooma, pogodivši milijune korisnika diljem svijeta. Pogođeni su bili i bankarski, pa i zrakoplovnih sustava u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Zastoj je trajao oko tri sata. Uzrok je bio tehnički kvar u regiji US-EAST-1 u sjevernoj Virginiji, za koju kažu da je jedna od najprometnijih točaka internetske infrastrukture na svijetu. Veliku pozornost izazvao je i prekid podmorskog kabla smještenom u Crvenom moru, što je izazvalo usporavanje interneta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Bliskom istoku 6. rujna. Do prekida interneta, osim zbog kvarova, dolazi i zbog cenzure, kibernetičkih napada, prirodnih katastrofa ili pogrešaka. Kako internet nije jedinstvena cjelina, mala je vjerojatnost da će se pad mreže dogoditi globalno. Kako navodi portal Cyber-Security.Degree, neke zemlje, poput Kine, Irana, Sjeverne Koreje, Sirije i Indije, imaju "prekidač za gašenje interneta", koji omogućuje vladi da isključi pristup internetu.
Što bi se dogodilo da se ugasi internet? Objavljen crni scenarij od kojeg svi strepe
Milijardu ljudi umrlo bi od gladi, hladnoće i nemira milijardu, gospodarstvo bi se vratilo na razinu iz 1930-ih
Vidi primitivizma balkanskog u komentarima. Oni misle da je internet surfanje i društvene mreže i to je to. To je njihovo shvaćanje interneta
Da, zato kaj bi svi umrli od nesurfanja
Zamislite sve zatvore koji su online kontrolirani i zaključani, svi najteži krimosi bi izašli u isto vrijeme. Distribucija hrane bi skoro pa stala i za par dana bi se ko praljudi toljagama borili za hranu a tik tokeri i instagramuše bi doživjeli živčani slom jer nebi mogli slike objavljivati.