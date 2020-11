Stiže promjena vremena: Meteoalarm izdao crveno i narančasto upozorenje

Meteoalarm je izdao upozorenja za veći dio Hrvatske zbog promjene vremena koja stiže. Za Velebitski kanal izdano je crveno upozorenje zbog vrlo jake, mjestimice, olujne bure koja će puhati od 65 do 130 kilometara na sat.

Za riječku i gospićku regiju te Kvarner i Kvarnerić, ali i Sjevernu Dalmaciju izdano je narančasto upozorenje također zbog jake bure koja će puhati preko 100 kilometara na sat.

U gospićkoj i riječkoj regiji očekuje se i jaka kiša koja će uzrokovati bujične poplave. Za područje zagrebačke i karlovačke regije izdano je žuto upozorenje zbog kiše koja će mjestimice biti obilna te se očekuje količina oborine od 20 do 40 milimetara po četvornom metru.

– Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima – upozorio je Meteoalarm.

Prema prognozi DHMZ-a, vrijeme će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. U prvom dijelu dana na kopnu magla, a povremene kiše već će biti na Jadranu i u predjelima uz njega. Poslijepodne će kiše biti i drugdje, a pritom lokalno može biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju. U Dalmaciji je moguć poneki izraženi pljusak, a prema kraju dana uz pad temperature u gorju može biti i snijega. Umjeren južni i jugozapadni vjetar okretat će na sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, a poslijepodne na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na Jadranu 14 i 18 °C.

Sutra se pak očekuje djelomično razvedravanje najprije na sjeverozapadu, a kiše će još biti u Slavoniji, Lici te Dalmaciji gdje je moguć i poneki izraženi pljusak. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna. Najniža temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 17 °C.