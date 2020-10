Stiže novo pogoršanje vremena, izdana upozorenja, moguće poplave i pijavice

Suho vrijeme, čini se, neće se dugo zadržati. Za danas je zbog juga koje će puhati do 75 kilometara na sat izdan žuti meteoalarm za područje Jadrana, a zbog obilne kiše i jakog vjetra za sutra je izdano upozorenje za cijelu Hrvatsku, osim Slavonije.

Kiša će od srijede do subote biti češća na Jadranu i područjima uz njega, nego u sjevernijim krajevima, pri čemu će tijekom većeg dijela djelomice sunčane srijede padati samo ponegdje i povremeno, u malim količinama, a u oblačniji četvrtak će opet biti često obilnih pljuskova, mjestimice praćenih i grmljavinom. Ponegdje će biti i olujnog nevremena, a na Jadranu su ponovno moguće i pijavice, najavio je Zoran Vakula u prognozi za HRT.

Nevolje će nekima opet prouzročiti i jačanje jugozapadnjaka u unutrašnjosti, te još više - juga na Jadranu, koje će u srijedu navečer biti većinom jako, gdjekad i olujno, a u četvrtak će biti još vjetrovitije i valovitije, uz češće plavljenje riva, ne samo zbog juga, nego i zbog južnog vjetra - oštra, ponegdje i jugozapadnog - lebića.

Od petka će ponovno biti više sunčanog vremena, iako do subote još ne posvuda i suhog. Svježina će se zadržati sve do početka novoga tjedna, kada se znatno povećava vjerojatnost za stabilnije i ponovno toplije razdoblje. U srijedu u kopnenom području pri tlu moguć je mjestimičan slab mraz.

Veći dio srijede na jugu Hrvatske jugo će još biti slabo do umjereno. Uz promjenljivu će naoblaku povremeno padati kiša, a posebice su navečer mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Nestabilno će biti i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, pa osim oblaka i vedrine valja računati i na povremenu kišu, napose poslijepodne, kada će i jugo jačati, a s njim i valovitost mora. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7 °C, uz more 9 do 11 °C, a poslijepodnevna 17 do 20 °C.

GALERIJA Obilna kiša u Istri uzrokovala je poteškoće u prometu te su poplavljeni maslinici i vinogradi

Podjednaka i na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre, gdje je pri tlu ujutro ponegdje moguć slab mraz, kao i u ujutro maglovitom gorju, gdje će pak poslijepodne biti toplije nego u utorak. Uz promjenjivu će naoblaku biti mjestimične kiše, posebice poslijepodne, kada će jačati jugozapadnjak i jugo.

U središnjoj Hrvatskoj većinom suho, te nakon česte jutarnje magle - djelomice sunčano, uz jačanje jugozapadnjaka. Najniža temperatura od 3 do 5 °C, pri tlu uz mogućnost mjestimičnog slabog mraza, a najviša uglavnom 16 i 17 °C. Svježije jutro nego u utorak i osjetno toplije poslijepodne bit će i u istočnoj Hrvatskoj, gdje će u srijedu biti predah od kiše, uz djelomice sunčano vrijeme, te slab do umjeren jugozapadnjak.

Sljedećih dana na kopnu ponovno niža poslijepodnevna temperatura, ali viša jutarnja. I pritom i dalje promjenjivo, pri čemu u većini krajeva najoblačnije i najkišovitije u četvrtak, osobito u gorju, te unutrašnjosti Dalmacije i Istre, dok će najmanje kiše pasti u istočnoj Hrvatskoj.

I na Jadranu će tijekom toplijeg četvrtka biti često obilne kiše i grmljavine, a dodatnom plavljenju riva pridonosit će i uglavnom jak, gdjekad i olujan vjetar koji će mijenjati smjer od juga preko južnog vjetra, poznatog još i kao oštro, do jugozapadnjaka - lebića. U nastavku tjedna kiša sve rjeđa, posebice na sjevernom dijelu Jadrana, dok su na južnom još mogući i pljuskovi s grmljavinom, najavljuje Zoran Vakula.