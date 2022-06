Stiže nagla promjena vremena. Izdana upozorenja za pojedine dijelove Hrvatske

Danas će biti pretežno sunčano, no i nestabilno. Uz više oblaka moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne u gorju i Slavoniji te na sjevernom Jadranu gdje su mogući lokalno i ujutro. Navečer i u noći na ponedjeljak sa sjeverozapada jače naoblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a moguće je lokalno i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu većinom jugo i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 °C.

Za Osječku i Zagrebačku regiju za danas je izdan žuti Meteoalarm, a na tom području mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Za zapadnu obalu Istre izdano je upozorenje za jake udare vjetra. Također i za ponedjeljak su izdana upozorenja za pojedine dijelove zemlje.

Foto: DHMZ/Screenshot

Početkom novoga tjedna promjenjivo i svježije

"Osvježenje na kopnu dolazi sa sjevera u noći na ponedjeljak. Izraženiji pljuskovi, grmljavina i moguće nevrijeme uglavnom u prvom dijelu ponedjeljka, pa će popodne i zatim veći dio utorka biti suho i djelomice sunčano. Potkraj utorka sa sjevera nove nestabilnosti koje će se u promjenjivu srijedu proširiti na većinu krajeva. Na Jadranu uglavnom sunčano, osobito u i dalje vrućoj Dalmaciji. Od utorka na sjeveru pljuskovi, u svježiju srijedu spustit će se i južnije, a moguće su i nevere. Umjerena bura početkom tjedna podno Velebita, drugdje vjetar uglavnom slab, popodne umjeren maestral.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

