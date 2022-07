Stigla promjena vremena: Kiša osvježila dijelove Hrvatske, temperature pale i desetak stupnjeva

U utorak je diljem Hrvatske došlo do osvježenja. DHMZ je u današnjem meteoalarmu najavio grmljavinska nevremena za regije Rijeka, Gospić i Karlovac. Kako javlja Istramet, do 13 sati na području Istre palo je do 40 mm kiše koliko su izmjerile postaje na matuljskom području i oko Učke. Ozbiljnija kiša pala je i na sjeverozapadu poluotoka, meteorološka postaja u Taru tako je zabilježila 38 mm, dok je u Umagu palo 27 mm.

Navode kako je u Pazinu u kratkom roku palo čak 28 mm, a 20-ak mm palo je i u Ročkom Polju te na području Vižinade. Veća količina kiše na slivu Butonige i iznad samog jezera utjecala je na porast vodostaja koji je od 12 do 13 sati porastao za 4 cm.

Rijeku i okolicu u utorak ujutro zahvatilo je snažnije nevrijeme s većom količinom kiše te mjestimičnim gradom.

Nevrijeme je stiglo u Rijeku oko 10 sati sa snažnim vjetrom te pljuskovima. Rastjeralo je Riječane i turiste s Korza i okolnih trgova. U nekim dijelovima grada i okolice pao je grad veličine graška, doznaje se.

Grmljavinsko nevrijeme s kišom i povremenim pljuskovima nastavilo se i sljedećih sati, ali prema dostupnim informacijama nije izazvalo veće probleme u prometu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 26.07.2022., Rijeka - Kisa na Kvarneru nakon dugo vremena osvjezila prolaznike na Korzu. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Temperatura zraka se spustila za desetak stupnjeva Celzijevih, što je dobrodošlo osvježenje nakon niza dana s visokom opasnošću toplinskog vala na riječkom području.

Do kraja dana očekuje se smanjenje naoblake na riječkom području i postupni prestanak kiše. Od srijede se nastavlja sunčano i vruće vrijeme.

Dugoočekivana kiša pala je i na sjeverozapadu Hrvatske, a kako javljaju 24 sata u Karlovcu je došlo do poplava.

- Poslijepodne i osobito navečer pljuskovi su mogući i na istoku zemlje. U Dalmaciji pretežno sunčano, a prema večeri uz više oblaka moguć je poneki pljusak, ponajprije u unutrašnjosti dok će duž obale i na otocima oborine opet uglavnom izostati. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru sjeverozapadni i jugozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu bura u jačanju - stoji u današnjoj prognozi DHMZ-a.