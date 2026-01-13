Stigla je velika promjena vremena, ali zbog ozbiljne opasnosti na snazi je upozorenje DHMZ-a. Evo detalja

Danas će biti promjenljivo vrijeme, na Jadranu i predjelima uz njega i pretežno oblačno. Ujutro mjestimice kiša u Dalmaciji te na istoku gdje se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Tijekom dana malo kiše moguće je ponajprije na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, na Jadranu i jugo te istočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C.

Sutra će u većini krajeva biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U Gorskom kotaru i Lici te ponegdje na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s mjestimičnom slabom kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 7 do 12 °C, na Jadranu ponegdje malo viša.

Foto: Screenshot

DHMZ upozorava na poledicu koja je moguća u većem djelu zemlje gdje ima snježnog pokrivača.