Stigla policija i novinari: Škoro i njegovi zauzeli Varšavsku i polijegali po podu

Subota

29. 5. 2021.

Uoči sutrašnje izborne bitke za Zagreb, metropolom marširaju podržavatelji inicijative Hod za život. Stvari su tu jasne. Život počinje začećem, abortus je ubojstvo, mamama treba pomoći, Hrvatska je depopulizirana i to je to. Lijep je dan, mladost pjeva, nosi transparente, ali, ne lezi vraže, bezbožnički, crveni, zeleni i žuti vragovi ne miruju. Okupili su se oko anarhističke, sulude lezbijskosindikalne ideje da je žena gospodarica svog tijela i da sama može odlučiti hoće li zadržati plod ili neće. Svašta! Koja god struja pobijedi, na dobitku su oni ginekolozi koji do podne u bolnicama imaju prigovor savjesti, a popodne u privatnim klinikama rade abortuse.

Nedjelja

30. 5. 2021.

Čim su se pojavili prvi rezultati, Zagrebom se prolomio plač i zapomaganje. Postalo je jasno da zelene komunjare preuzimaju metropolu. Deseci tisuća Milanovih kumova, pajda i rodijaka odmah su krenuli ka izlazima iz grada plašeći se odmazde. Tko zna što nas čeka! Koliko je lud ovaj Tomašević, možda zbilja krene samo pošteno i po zakonu i gdje smo onda... To bi srušilo cijelu piramidu, došlo bi do pucanja hranidbenog lanca s nesagledivim posljedicama. Još luđa je situacija u Splitu gdje su izabrali nekog ludog fizičara umjesto našeg doktora i anglista Vicu. Sutra je novi dan, ali kakav, jadna nam majka...

Ponedjeljak

31. 5. 2021.

Iako su svi svjetski mediji izvještavali kako će HDZ u prvom krugu osvojiti Zagreb, zavladao je šok, pa čak i nevjerica kada je postalo jasno da Škoro i Senf idu u drugi krug, a da je kandidat stožerne stranke hrvatskog naroda pao časno, ali katastrofalno. Nitko nije mogao vjerovati da se to dogodilo, a i kako bi kada je kandidat Davor Filipović sve osvojio svojom simpatičnošću, šarmom i elokvencijom. Dok smo mi, obični ljudi, danima razbijali glavu kako se to moglo dogoditi, Plenki je analizirao i nakon dva tjedna otkrio da krivnja leži u novinarima koji su mu namjerno krivo izgovarali ime! Zamislite, našeg Davora su prozvali Damirom. Molim? Obrnuto? Ipak je Damir? Dalibor? Davor? Ma, više nije ni važno....

Utorak

1. 6. 2021.

Za Miroslava Škoru nema nemoguće misije. Dobro, izgubi ponekad izbore, ali čovjek ne odustaje. Uostalom, nakon što je dobio 100.000 glasova u drugom krugu, nema na to ni pravo. Ipak, mnogi su ostali šokirani viješću da su Miro i njegovi danas zauzeli Varšavsku ulicu u Zagrebu i polijegali po podu. Okupili se novinari, došla policija, ali oni ni makac! Poručuju da traže privatizaciju parkinga i naplatu parkiranja u cijelom Zagrebu. Nakon nekoliko sati policija je Miru, Hasu, Peternela i ostale spremila u maricu, ali nemojte im se smijati. Tako je i Senf počeo. Tko zna, možda i Miro za 11 godina dobije izbore u Zgrebu!

Srijeda

2. 6. 2021.

Plenki se ne šali. U Zagrebu i Splitu krenula su privođenja novinara, politologa i sociologa. Nema više labavo. Među prvima uhićen je sociolog Dražen Lalić, poznati plaćenik analitičar koji se zezao s našim Davorom ili Damirom, pa su uhićeni plaćenici Mojmira i Šprajc koji je pokušao pobjeći, ali je pao kao Zoka s transportera i slomio i drugu ruku. U Splitu je priveden livanjski srednjoškolac Matijanić s Indexa, koje otkrio da Vice možda ne vlada engleskim, ali da mu Google translate ide od ruke, a posumnjao je i u Vicinu akademsku superiornost. Privedeni znanstvenici i novinarčad odvedeni su u bivši neboder Vjesnika, gdje će ih Andrej Rora i Marko Milić uputiti u osnove profesionalnog izvještavanja.

Četvrtak

3. 6. 2021.

Kakav maestralni Zokin ulet Plenkiju. Nakon što je vratio odlikovanja heroju slavonske ravni, razigranom i dječji nevinom knezu Branimiru, ljubitelju dugih šetnji uz obalu rijeke Drave, sada je izazvao Plenkija predloživši da se Oluja proslavi u Glini ili Petrinji, a ne u Kninu. Genijalan prijedlog! Glina i Petrinja doista izgledaju kao da je rat jučer završio, poput pravih kulisa za neki ratni ili horor-film. Lokalno stanovništvo bi vjerojatno s oduševljenjem izašlo iz kontejnera i protegnulo noge dok čekaju da im se omogući život dostojan čovjeka, samo kako bi pozdravili ideju vrhovnog zapovjednika Zoke i proslavili oslobađanje. Na oslobađanje od nesposobnih političara koji ih i dalje koriste kao monete za potkusurivanje očito još moraju pričekati.

Petak

4. 6. 2021.

Senf je preuzeo Zagreb! Odmah je napravio glupost i stopirao natječaje za nabavu novih vozila bez obzira na to koliko je vrijednih ruku radilo da bi se isti namjestili. Istovremeno je neutralizirao najveću sigurnosnu prijetnju, Pavla Kalinića, koji je napustio tenk ispred poglavarstva kako bi preuzeo dužnost zamjenika šefice Stožera civilne zaštite. Možda to ne bi Senf napravio, ali kako je Zagrebu zaprijetila invazija vrana, morali su angažirati Kalinića koji je sa svojim elitnim postrojbama već krenuo u akciju i tenkom porušio nekoliko stabala na kojima su se vrane organizirale u terorističke trojke. Jedno od stabala nije se dalo srušiti pa je Pavle preciznim topovskim hicem neutralizirao prijetnju. Mirno spavajte, Pavle je i dalje tu.