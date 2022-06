Stigla je promjena vremena: Danas i sutra moguća obilna kiša, evo kada se vraća sunčano vrijeme

Stigla je najavljivana promjena vremena te je u većini Hrvatske noćas padala kiša, a takvo vrijeme će se zadržati nekoliko dana.

Za danas je za veći dio Hrvatske, odnosno osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju izdano žuto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Upozoravaju i na mogućnost tuče. Zbog obilne kiše, za sutra je izdano žuto upozorenje za cijelo Hrvatsku.

- Četvrtak će biti u znaku česte kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih na Jadranu, uz prognoziranu 24-satnu količinu oborine mjestimice veću i od 50 mm. Važno je napomenuti da količina oborine neće biti ravnomjerno prostorno raspoređena tako da lokalni maksimumi mogu biti i znatno veći, a oborina u nekim mjestima može i sasvim izostati. Uz daljnji dotok hladnijeg zraka i jačanje vjetra sjevernih smjerova u četvrtak i petak temperatura zraka će biti ispod lipanjskog prosjeka, uz veće odstupanje na kopnu. Prema trenutno dostupnim prognostičkim materijalima, u petak je u Jadranu izgledno produbljivanje ciklone zbog koje će još u Dalmaciji i na istoku zemlje biti vjerojatne nestabilnosti - priopćio je Državni hidrometeorološki zavod.

Danas će biti u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno s kišom i grmljavinom, a lokalno može biti izraženijih pljuskova uz veću količinu oborine, uglavnom prijepodne. U drugom dijelu dana postupno smanjenje naoblake. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, lokalno s pljuskovima i grmljavinom, prijepodne češće na sjevernom dijelu, a poslijepodne u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još ujutro ponegdje i jak. Na sjevernom Jadranu će umjerena do jaka bura sredinom dana oslabjeti, dok će u Dalmaciji veći dio dana puhati umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 20 do 25, duž obale od 24 do 29 °C.

Sutra nas pak očekuje umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno obilnijom. Na Jadranu uz promjenljivu naoblaku češći lokalni pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno jugo, od sredine dana istočnjak i bura, prolazno i jugozapadnjak, a navečer podno Velebita na udare jaka i olujna bura.

Za vikend stabilnije, sunčanije i toplije nego sredinom tjedna, no i dalje razmjerno vjetrovito. Promjenjivo vrijeme s kišom trebalo bi se, dakle, zadržati do vikenda kada ponovno slijede topliji dani.