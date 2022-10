Štern objasnio zašto je otišao iz Rusije: Dobivali smo naftu i od mafijaša, s njima nije bilo lako

Bivši ministar gospodarstva i stručnjak u energetici Davor Štern danas je gostovao u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 u kojoj je govorio o Ini, energetsko-ekonomskom aspektu rata u Ukrajini te je li SAD-u u interesu ''slaba Europa''.

Odbacio je tvrdnje da je ruski špijun zbog svojih stavova o štetnosti sankcija protiv Rusije za EU. Rekao je da su ga nazivali i izraelskim špijunom jer je živio u toj zemlji, našalivši se da je "multinacionalni James Bond". Poručio je da ga to ne smeta i da zna tko je.

- Ja nisam rusofil, ja samo poštujem rusku naciju. Ne ovo što sad radi. Poštujem rusku literaturu, muziku, šahiste - rusku kulturu kao takvu jer je to jedna od rijetkih velikih svjetskih nacija koje su dale jako puno kvalitete u tom jednom području, rekao je Štern.

Ne radi za Ruse

Kazao je kako je radio i za Amerikance i za Ruse te da pokušava biti realan i pravedan u svom razmišljanju. Rekao je da sada ne radi za neku rusku kompaniju.

- Ne, ne radim za Ruse. Ovo što govorim govorim iz jednog čisto racionalnog razloga, poručio je.

Ustvrdio je da je ono što se događa na polju energetike od samog početka agresije na Ukrajinu "dosta nerazumno". Rekao je da neke zemlje poput Mađarske "i dalje dobivaju 100 posto plina iz Rusije, vjerojatno i Poljska", kao i da plin i dalje teče cijevima koje prolaze ukrajinskim teritorijem.

- U trgovini je to uvijek bilo tako, dodao je.

Zašto se vratio u Hrvatsku u vrijeme kada je bilo najnepovoljnije, Štern je objasnio da je to bilo zašto što se ''tamo više nije vidio''.

- Neke stvari nisam mogao i nisam htio napraviti, a nisam niti obitelj preselio u Rusiju. U jednom trenutku je bilo dosta toga, a u cijelom metežu stvaranja ogromnih novaca ja nisam sebe vidio. Nisam Rus, nisam bio sklon raditi određene kompromise sam sa sobom. Sve je bilo na rubu zakona, a ja sam protiv toga. Unutar tvrtke u kojoj sam radio smo dobivali naftu iz raznih izvora, a neki od njih su bili i mafijaški, a s njima nije bilo lako surađivati - kazao je.

- Upravo za vrijeme Jeljcina su te strukture bile jake i vladale su Rusijom. Za njih je mafija oblik organizacije, a FSB je u jednom trenutku shvatio što se događa i tako je došlo do transformacije od Jeljcina do Putina. To nije bilo ugodno razdoblje, svaki dan je bilo nešto novo na stolu - ispričao je.

- Nisam mogao sudjelovati u Domovinskom ratu, ali sam na neke načine pomagao iz Rusije, i nisam bio jedini - dodao je te kazao kako o detaljima ''neće razgovarati u emisiji''.

Komentirajući oštećenja na Sjevernom toku rekao je da Rusima "sigurno nije u interesu" da sabotiraju taj plinovod te je podsjetio na izjavu američkog predsjednika Joea Bidena prije napada Rusije na Ukrajinu da neće dozvoliti rad Sjevernog toka 2.

Štern je rekao i da se boji kako će nastavak rata u Ukrajini sa sadašnjim stavom Europe dovesti do slabljenja njezine ekonomske moći, zbog čega će Europa sve teže moći servisirati velike skokove cijena. Upitao se kome to odgovara.

Odgovara li SAD-u slaba Europa?

- Sjedinjenim Državama ne odgovara jaka Europa i Rusija u kohabitaciji. To im definitivno ne odgovara, rekao je Štern na pitanje urednika i voditelja Aleksandra Stankovića odgovara li SAD-u slaba Europa.

Ustvrdio je i da industrijska moć SAD-a pada već zadnjih 15 godina. Osvrnuo se na tezu da bi jedna od beneficija slabljenja Njemačke za SAD bila da se njemačka proizvodnja preseli u Ameriku, upozorivši da bi to imalo posljedice i za hrvatske gastarbajtere, "koji bi bili među prvima koji bi se silom prilika vratili u Hrvatsku".

- Nakana Amerike da vrati industriju u Ameriku slabljenjem Europe i otvaranjem opet europskog tržišta za njezine proizvode - mislim da to nije nekakav "science fiction", rekao je Štern.

Govoreći o Ini, ustvrdio je da se ona može vratiti u hrvatske ruke.

- Može. Ina se može i mora vratiti u hrvatske ruke, poručio je Štern.

Rekao je da će Mađari teško ispustiti kormilo iz ruku kad su jednom već sjeli za njega. Kao rješenje predložio je "mirnu, prijateljsku rastavu" gdje bi se imovina podijelila u odnosu na vrijednost akcija mađarske i hrvatske strane.

