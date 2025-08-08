Stanovnici Trešnjevke danima strepe zbog urušavanja: 'Uočene su nepravilnosti, a investitor ne staje. Strah nas je'

U zagrebačkoj Trakošćanskoj ulici, na Trešnjevci, već mjesecima stanari su zabrinuti zbog gradilišta nove stambene zgrade. Tlo se ondje urušilo već treći put, a posljednja dva incidenta dogodila su se u razmaku od samo nekoliko dana. Najnovije urušavanje, koje se dogodilo svega desetak metara od obližnje zgrade u kojoj živi šest stanara, još je više uznemirilo susjede, a neki od njih kažu da ne mogu mirno spavati.

– Sreća da nije bilo nikoga vani. Zvuk je bio poput manjeg potresa. Ovdje je tlo šuplje, ispod su kamene stijene – rekao je ze HRT jedan od stanara. Njegov susjed Marko govori kako svako podrhtvanje vraća sjećanje na ne tako davni potres: – Prošao sam kroz oba, nije mi bilo svejedno kad sam čuo kako se sve ponovno trese.

Radnici na gradilištu su, nakon posljednjeg incidenta, pokušali stabilizirati situaciju postavljanjem drvenih greda, čeličnih stupova i vreća s pijeskom, no pitanje je koliko ti zahvati mogu trajno riješiti problem. Stanarka Viktorija navodi da je već drugo urušavanje bilo iznimno glasno: – Odmah su počeli sanaciju, ali očito nije bilo dovoljno jer se ubrzo dogodilo i treće. S njom se slaže i Gordana, koja je ogorčena zbog situacije – Ovo je urbanocid. Cijelo vrijeme nešto pucketa, trese se... Nije normalno da se tako gradi tik uz nas.

Na teren su, po pozivu stanara, izašli policija i građevinska inspekcija. Uočene su nepravilnosti, a gradilište je službeno zatvoreno. No, unatoč zabrani, investitor je – kako je potvrđeno – nastavio s radovima. Iz Državnog inspektorata navode: "Građevinska inspekcija je na predmetnoj lokaciji utvrdila nepravilnosti te je gradilište zatvoreno postavljanjem službenog znaka. Kontrolnim nadzorom je utvrđeno da su radovi nastavljeni protivno zabrani, zbog čega će protiv investitora biti poduzete zakonom propisane prekršajne i kaznene mjere."