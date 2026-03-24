POŽALIO SE NA TRETMAN U HRVATSKOJ

Stanivuković bjesno izašao pred novinare: 'Ispada da sam kriv jer sam Srbin i pravoslavac...'

Banja Luka: Konferencija za medije nakon sjednice Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska
Foto: Dejan Rakita / Pixsell
1/3
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
24.03.2026.
u 21:18

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u reakciji na društvenoj mreži X optužio je Hrvatsku da iz političkih razloga "zlorabi granične provjere".

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ustvrdio je u utorak kako je izložen dodatnim provjerama na hrvatskoj granici samo zbog svoje nacionalnosti i stoga što se zalagao za Srbe u Hrvatskoj a kazao je i kako je moguće da mu zbog toga na duže vrijeme bude zabranjen ulazak u Hrvatsku. „Nazovimo stvari pravim imenom. Ispada da sam kriv jer sam Srbin i pravoslavac, jer sam posjetio Liku, Dalmaciju, Baniju i Kordun i bio na Svetosavskoj akademiji (u Gračacu)", kazao je Stanivuković pred novinarima koje je pozvao nakon povratka u Banju Luku.

Zbog govora u Gračacu u kojemu je uz ostalo veličao tzv. Republiku Srpsku krajinu Stanivuković je ranije morao platiti kaznu od 700 eura. U ranim poslijepodnevnim satima pušten je iz pritvora u Staroj Gradiški gdje je dospio nakon što je u ponedjeljak navečer odbio dopustiti pretragu osobne prtljage na graničnom prijelazu.

Zbog odbijanja da postupi po upozorenju policijskog službenika i odbijanja graničnog nadzora izdana su mu dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 eura, pojasnili su iz hrvatske policije. Stanivuković je novinarima kazao i kako mu je tijekom zadržavanja u pritvoru preneseno da bi mogao dobiti kaznu od tri godine zabrane ulaska u Hrvatsku ponovi li se takva situacija.

Kazao je kako su ga zbog svega kontaktirali i podržali ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković te neki političari iz Srbije pri čemu se posebice zahvaljivao srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u reakciji na društvenoj mreži X optužio je Hrvatsku da iz političkih razloga "zlorabi granične provjere". "Neću dopustiti da ljudi iz RS budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske. Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera", napisao je Dodik.
ulazak hrvatska granica Draško Stanivuković

Komentara 1

Pogledaj Sve
GH
Gholum
21:31 24.03.2026.

Kriv si jer posežeš za tuđim. Ništa više. Drži se svojega i sve će biti u redu.

