Stand-up koroničar: Vjeruje u izvanzemaljce i vremenski stroj, ali u njega se kunu svi roditelji čiju djecu uspješno liječi

Sjednica etičkog odbora Liječničke komore Srbije na kojoj se trebalo raspravljati o medijskim istupima prof. dr. Branimira Nestorovića, člana Kriznog stožera za suzbijanje koronavirusa, odgođena je do daljnjega. Proteklih dana članovi komore nisu bili suglasni oko točnog razloga zbog kojeg se sjednica odlaže: čas je razlog prezauzetost liječnika, pa zabrana okupljanja, a kao razlog se spominju i izbori. Komora se, prema svemu sudeći, oglušuje na traženje da se očituje na dopis koji im je još 10. travnja odaslala grupa uglednih liječnika i predavača na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u kojemu se ističe da profesor Nestorović svojim medijskim istupima narušava ugled i nanosi štetu liječničkoj profesiji, kao i zdravstvu u cjelini, jer “javnosti prezentira proizvoljne konstrukcije koje ne sadrže medicinski ispravne činjenice“.

Riječ je o liječniku čija je izjava 26. veljače, u vrijeme kada se prvi put na konferenciji za medije govorilo o koronavirusu pred vratima Srbije, odjeknula diljem regije pa i šire. Dok su ostali njegovi kolege govorili suzdržano o novom, nepoznatom virusu, Nestorović je izjavio: “Ne mogu vjerovati da se narod koji je preživio sankcije, bombardiranje i svakakvo maltretiranje uplašio najsmješnijeg virusa u povijesti čovječanstva, virusa koji postoji na Facebooku”. Pritom je uputio posebnu poruku ženama, rekavši da ih štiti estrogen te da “mogu slobodno u šoping u Italiju, čujem da su sada tamo veliki popusti”. Mjesec dana nakon famozne konferencije, Aleksandar Vučić je u Beogradu uveo policijski sat. Profesor Nestorović kasnije je kazao da je tu izjavu svjesno izrekao. “Trebalo je smiriti ljude, da ne dođemo u situaciju u kojoj su sada Sjedinjene Američke Države, tamo je kaos. A ja sam dobio četiri strane u “Nedeljniku” prije neki dan s naslovom “Stand-up koroničar” – rekao je u emisiji “Ćirilica”, dodavši da je redovni profesor medicine već 20 godina, autor brojnih knjiga i znanstvenih radova koji je “odjednom postao debil i kreten”.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL 13.03.2020., Beograd, Srbija - Izvanredna konferencija predsjeednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabic i tima epidemiologa zbog koronavirusa. Dr. Miomir Pelemic, dr. Branimir Nestorovic, dr. Predrag Kon. Photo: Srdjan Ilic/PIXSELL

Doktor Nestorović – Mister Zavjera

Uistinu, dr. Branimir Nestorović još donedavno bio je ugledni pedijatar, pulmolog i alergolog, dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu i načelnik odjela pulmologije i alergologije Sveučilišne dječje klinike Tiršova u Beogradu. No posljednjih mjeseci u središtu je pozornosti zbog stavova o epidemiji COVID-19 pa se u više navrata našao na meti javnosti. Za neke je ekspert, a za neke šarlatan. Već letimičan pogled na njegov Facebook profil koji okuplja pet tisuća pratitelja otkriva koliko su mišljenja o njemu podijeljena.

Stanovita Polka Krstić piše: “Dragi dr. Nestoroviću, Srbija se treba ponositi vama. Vi povrh toga što ste stručni imate i tu moć i način kako se obratiti građanima Srbije. Vi kada se pojavite na TV-u djelujete antidepresivno posebno kod starije populacije”, kaže, no ima i dijametralno suprotnih mišljenja, poput onog Zorice Jovišić koju profesor nije nimalo impresionirao. “Vaš današnji komentar na konferenciji za medije nije mi se uopće dopao. Mislite da je ovo sve smiješno, pa ljudi umiru od ovog virusa tu u našem susjedstvu u Italiji! Vrlo neozbiljno od vas, ne treba stvarati paniku, ali ne treba se ni sprdati”. Premda su ga tamošnji mediji tijekom pandemije uglavnom štedjeli, od popuštanja mjera u posljednje vrijeme u srpskom se tisku, poput Kurira i Blica, sve češće mogu pronaći naslovi poput ”Da li izjave čuvenog doktora zbunjuju javnost” ili pak “Kako se naš čuveni pulmolog pretvorio u čovjeka koji vjeruje u vanzemaljce i vremensku mašinu”.

Neki od novinara, podsjećajući da je riječ o liječniku u kojeg se “kunu” svi roditelji čija djeca u redovima čekaju ispred njegove ordinacije, opisuju njegovu podvojenu ličnost kovanicom “Doktor Nestorović - Mister Zavjera”. Od famozne presice koncem veljače sve se uvijek događa po identičnom obrascu. Nestorovića, liječnika, pozovu u emisiju i on uistinu krene s pričom zbog koje je pozvan: pojašnjava medicinske termine, govori o načinima liječenja, a onda naprasno dolazi do “prekida filma” kada najveći stručnjak u svome području neobjašnjivo i nezaustavljivo počinje iznositi teze preuzete iz maglovitih bespuća interneta i društvenih mreža, uz uvijek isti uvod: “Čitao sam negdje nešto, čuo sam od nekog, učinila mi se zanimljivom teza...” I onda kreće urnebes. U svijet liječnika iz Obrenovca, dr. Nestorovića, u kojem je sve moguće i ništa se ne isključuje, ulazi i interes za psihoneuroimunologiju, homeopatiju, fitoterapiju. Kako je svojedobno ispričao za portal Sensa, rano se zainteresirao za znanstvenu parapsihologiju: “Bio sam toliko zaljubljen u jednu djevojku koja se bavila parapsihologijom da mi ni duhovi nisu smetali, a s tim područjem bliže sam se upoznao na prvoj katedri za parapsihologiju u Europi, na Medicinskom fakultetu u Freiburgu u Njemačkoj”.

Prije 15-ak godina imao je zdravstveni problem i to ga je iskustvo, kaže, potpuno promijenilo. “Razbolio sam se i primijetio da su me nakon sedam dana ljudi prestali zvati, jer su ranije svi uglavnom nešto očekivali od mene. Mali je broj onih koji će vas pozvati da pitaju kako ste i treba li vam nešto. Prioriteti se u tim situacijama potpuno promijene. Od tog resetiranja uveo sam dva pravila: ne provodim vrijeme s ljudima koji mi ne odgovaraju, tzv. energetskim vampirima, i ne jurim ni za čim. Otkada sam prestao juriti, sve je jednostavno došlo”, ispričao je. A došlo je do toga da je Nestorović nedavno iznio podatke iz neke francuske studije kako nikotin štiti od koronavirusa. On je, podsjetimo, pulmolog.

“Cigarete oštećuju pluća, ja sam za nula korištenja cigareta, ali se pokazalo da oni koji puše od pet do 15 cigareta na dan nemaju teže kliničke slike”, rekao je tijekom intervjua u emisiji “Fokus” na televiziji B92. Da je vjerovanje u nestvarno sastavni dio njegove druge ličnosti, svjedoči nevjerojatna teza o natprirodnom podrijetlu plavookih ljudi. “Do prije 8.000 godina svi su ljudi na Zemlji imali crne oči. Onda su se odjednom počele pojavljivati svijetle oči. Gledano biološki, plave oči imaju gomilu nedostataka. Zašto bi evolucija odabrala nešto što nema neke prednosti? Znanost je nesposobna objasniti neke stvari. Vanzemaljci imaju plave oči, pa su se parili s ljudskim ženama i tako su nastale plave i zelene oči. Dakle, ljudi s plavim i zelenim očima su vanzemaljci. Tko vjeruje, vjeruje, tko ne vjeruje, što da mu radim”, kazao je Nestorović u dahu.

Teorija zavjere postala je, navode srpski mediji, neizostavan dio njegova bića te svako malo kao duh iz svjetiljke iskače u emisijama na nacionalnoj frekvenciji. U emisiji na TV Prva govorio je o putovanju kroz vrijeme i tajnom projektu Nikole Tesle, prema kojem bi se predmeti, ali i ljudi slali u blisku budućnost. Tvrdi da ljude uveliko kloniraju, no da je život klonova prekratak pa se projekt dorađuje. “Ne bih više govorio o tome. Vi znate da je i Tesla spalio sve svoje papire govoreći da svijet nije spreman za ono što je otkrio. Onaj tko bi došao do Teslinog oružja vladao bi svijetom. Mene plaše svi ti privatni laboratoriji širom svijeta. Mi ne znamo što se tu sve događa”, kaže Nestorović.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL 13.03.2020., Beograd, Srbija - Izvanredna konferencija predsjeednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabic i tima epidemiologa zbog koronavirusa. Dr. Branimir Nestorovic. Photo: Srdjan Ilic/PIXSELL

“Srbi su vitalniji od drugih naroda”

Proučavao je i epigenetiku, koja se bavi teorijama kako geni predaka utječu na potomke. “Moj deda je gladovao prelazeći kroz Albaniju i to je utjecalo da ja danas budem otporan na neke bolesti. Srpska epigenetika zaslužna je što smo vitalniji od drugih”, još je jedna u nizu teorija kojom je dr. Nestorović šokirao javnost, u emisiji Fokus. Dakle, imamo gen, što će nam lijek...?! Zbog ovakvih teza, Nestorovićevi kritičari strahuju da bi dio pučanstva mogao učiniti otklon od službene medicine. S takvim se ocjenama Nestorović ne zamara. Posljednjih dana ne preza ni od ulaženja u otvorene sukobe s ostalim članovima Kriznog stožera, poput ugledne liječnice dr. Darije Kisić Tepavčević i dr. Predraga Kona.

“Ne mogu vjerovati da je prošlo tri mjeseca. Nismo znali što da radimo. Prošli smo bolje nego najoptimističniji model koji smo imali”, rekao je na jednom panelu, nakon čega je njegovo izlaganje prekinula epidemiologinja Kisić Tepavčević. “Ja se odmah moram umiješati. Itekako smo znali što radimo”, odgovorila je liječnica Nestoroviću, na što se on nasmijao.

“Dariju stalno boli glava od mene, ja ću joj kupiti piće”, kazao je u svom stilu. Dr. Kon je pak priznao da se a neke njegove izjave “počinje tresti”. Nestorović na sve to odmahuje rukom i izjavljuje da nije nimalo zabrinut zbog zahtjeva njegovih kolega Liječničkoj komori zbog izjava koje je davao kao član Kriznog stožera. Ističe da je ponosan na to što je radio tri mjeseca. “Cijeli život sam se spremao za ovo”, kazao je, dodajući da je u priču s koronom ušao čista srca, bez koristi, a da postoji grupa ljudi kojoj se ne sviđa što je Srbija dobro prošla u epidemiji i koji nisu sretni što se država nije raspala.

Tvrdi da od početka epidemije postoji kampanja protiv njega, posebno u pojedinim medijima, ali da mu se istodobno javio veliki broj pacijenata koji će za njega organizirati demonstracije i pisati peticije, ustreba li. Hvali se da mu u šetnji prilaze ljudi koji se s njim žele fotografirati, dok je njegova kći, koja prati društvene mreže, “zabrinuta za njegovu sigurnost”.

“To je ta virtualna realnost. Taj dio javnosti najviše nervira patriotska doza koju sam iznosio, priča o srpskom genu, Srbiji. Ta riječ im smeta, smeta im što sam ohrabrivao ljude i što sam bio u pravu”, uvjeren je Nestorović. “Ja sam, zapravo, greška u sistemu. U suvremenoj medicini sistem od liječnika pravi robote, ne dozvoljava im vlastito mišljenje. Upada u oči i to da se kolege plaše istupiti, reći svoje mišljenje, ako ga uopće imaju. Nitko to ne želi. Svaka borba protiv sistema pomalo je borba s vjetrenjačama. Kvalitetno transformirati sistem je proces koji dugo traje i zahtijeva veliku upornost...”