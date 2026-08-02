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STVARAJU SE KOLONE

VIDEO Teška nesreća na A3: Više je ozlijeđenih, vatrogasci na terenu

Čitatelj 24sata
VL
Autor
Vecernji.hr
02.08.2026.
u 09:33
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Ozlijeđene osobe su vozilima HMP prevezene u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški na ukazivanje pomoći

Cijelo jutro traju gužve na hrvatskim autocestama, a HAK navodi kako promet na A3 otežava teška prometna nesreća, između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Dogodila se na 179 km u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, više je ozlijeđenih.

- Ozlijeđene osobe su vozilima HMP prevezene u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški na ukazivanje pomoći. Promet se na navedenoj dionici A3 odvija usporeno uz regulaciju prometa. Na mjestu događaja obavlja se očevid - izvijestila je policija.

Portal 24sata objavio je snimku na kojoj se vidi da su morali intervenirati i vatrogasci. Prednji dio automobila je smrskan, a izletio mu je i motor. Video pogledajte OVDJE.

Inače, pojačan je promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita. - Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - moli HAK.

FOTO Od ranog jutra svi hrle prema moru: Na A1 kilometarske kolone, na magistrali zabrane zbog vjetra
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Ključne riječi
A3 prometna nesreća

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