Spinalni centar u Varaždinskim Tollicama uskoro bi mogao primiti prve pacijente

Za otprilike mjesec dana, kad se dobiju sve potrebne dozvole za rad, Spinalni centar u Varaždinskim Tollicama mogao bi primiti prve pacijente. Ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice Denis Kovačić rekao je da u toj javnoj rehabilitacijskoj ustanovi imaju vrhunsku opremu kad je u pitanju rehabilitacija osoba s bolestima i ozljedama kralježničke moždine.

- Otvoreno mogu reći da u široj okolici, takvih uvjeta, kao što će to imati Specijalna bolnica Varaždinske Toplice, nema. Imamo lanac robotske i robotizirane opreme što otvara jednu novu perspektivu u rehabilitaciji naših pacijenata, koji su u većini slučajeva osobe mlađe životne dobi i koji su zbog određene povrede završili s oduzetošću. Spoj educiranih liječnika, fizioterapeuta, radnih terapeuta, medicinskih djelatnika s vrhunskom opremom – siguran sam da će dati daleko bolje rezultate u liječenju nego što je to do sada bio slučaj – rekao je Kovačić.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak podsjetio je kako je cijela procedura od izgradnje pa do završne faze opremanja objekta trajala dvije godine.

- Vrijednost ove investicije, koja uključuje građevinske radove i opremanje iznosi oko 18.400.000 eura, odnosno oko 139 milijuna kuna. No, tu ne prestajemo s ulaganjima u Varaždinske Toplice. Prije otprilike mjesec dana prijavili smo novi projekt, a to je unutarnje uređenje Minerve gdje očekujemo dodatnih 17.240.000 eura. Grad Varaždinske Toplice javile su se na natječaj kojim bi se uredio arheološki lokalitet te objekti koji su u vlasništvu bolnice. Riječ je o projektu „Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae – Varaždinske Toplice“, gdje očekujemo dodatnih šest milijuna eura. Kad zbrojimo investicije samo topličke bolnice dolazimo do iznosa od gotovo 36 milijuna eura, odnosno 270 milijuna kuna. Nikada tolike investicije toplička bolnica nije doživjela. Stoga smatram da Varaždinske Toplice razvijamo u dobrom smjeru, u smjeru zdravstvenog turizma i kroz dvije godine će Varaždinske Toplice sa svim ovim investicijama zasigurno biti središte zdravstvenog turizma Republike Hrvatske – naglasio je župan Stričak.

