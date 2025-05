Klizi li Mađarska u diktaturu? Špijunski skandal i ratni govor ministra obrane: 'Prelazimo u nultu fazu rata'

BLEF MOSKVE

Zašto je Putinov nedolazak na mirovne pregovore u Turskoj dio njegove brutalne igre?

Do srijede poslijepodne, još je uvijek bilo moguće da će se Putin pojaviti u Istanbulu na pregovorima iako je malo tko to vjerovao u to. Dok je njegov glasnogovornik najavljivao da puni popis delegacije neće biti objavljen do večeri, konačno je otkriveno, da se ruski čelnik neće pojaviti.