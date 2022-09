Šostaru i njegovoj obitelji utvrđen nesrazmjer od 10,8 milijuna kuna

Iskazom Zrinka Ručevića, financijsko-knjigovodstvenog vještaka na zagrebačkom Županijskom sudu je nastavljeno suđenje Zvonimiru Šostaru, bivšem pročelniku Ureda za zdravlje grada Zagreba i aktualnom ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar te njegovim suoptuženicima u aferi Suhi led.

USKOK ih tereti da su Grad Zagreb oštetili za oko 40 milijuna kuna, a osim Šostara na optuženičkoj klupi trenutačno sjede Mirta Lončar i Davor Ljubić. Kada je optužnica 2017. podignuta bilo je optuženo ukupno devet osoba, no neki su priznali krivnju te se nagodili s USKOK-om, dok su neki preminuli.

Ručević je vještačio imovinu Šostara i njegove obitelji, jer je USKOK tražio prošireno oduzimanje imovinske koristi s obzirom na to da im je nađen nesrazmjer u prihodima i rashodima od oko 11,6 milijuna kuna. Sada je ta nesrazmjer malo smanjen, jer je USKOK korigirao svoj zahtjev. Ručević je u svom vještačenju obuhvatio i 2014. i 2015. godinu koje nisu inkriminirane optužnicom, jer su, prema optužnici, djela za koja se Šostar i ostali terete počinjena od 2006. do 2013.

Prema novom izračunu vještaka, Šostar i njegova obitelj do 2013. imaju nesrazmjer u prihodima i rashodima od oko 10,8 milijuna kuna. Vještak je pojasnio i da je prilikom izrade nalaza uzeo podatke od 1995. do 2015. pojasnivši da je uobičajeno da se u takvim analizama obrađuju podaci koji datiraju pet do 10 godina prije inkriminiranog razdoblja. Šostarova obrana tražila je neka pojašnjenja, o čemu će se vještak očitovati do sljedeće rasprave u listopadu.

