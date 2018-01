Šokirala se hlačicama za bebe u trgovini: 'To je odvratno, seksualiziraju djecu'

Jedna žena iz Engleske ostala je šokirana kratkim hlačicama za bebe koje je vidjela na prodaju u trgovini.

Žena (23) koja je željela ostati anonimna smatra da traper-hlačice koje se prodaju u Primarku u Bristolu, a namijenjene su bebama starima do tri mjeseca, seksualiziraju djecu. Da hlačice nisu primjerene djeci tog naraštaja s njom se, tvrdi, slažu i prijatelji i obitelji.

