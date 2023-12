Šok u Danskoj: Kraljica uživo na televiziji objavila da odlazi s prijestolja

Danska kraljica Margareta II., koja je na prijestolju već 52 godine, iznenađujuće je uživo na televiziji, u novogodišnjoj poruci, objavila da odlazi s prijestolja, javlja BBC.

BREAKING: Denmark's Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau