Šok pred utrku F1: Raketni napad u blizini staze, jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost

Eksplozija i ogroman oblak dima u blizini trkaće staze u Jeddahu izazvali su novu zabrinutost oko utrke Svjetskog prvenstva Formule 1 u Saudijskoj Arabiji.

"Čekamo više informacija od vlasti o tome što se dogodilo," objavilo je vodstvo Formule 1. Neposredno prije incidenta, trkaća karavana održala je svoj prvi trening uoči nedjeljne druge utrke sezone.

Odgovornost za raketni napad na naftni pogon Aramco blizu staze preuzeli su jemenski pobunjenici.

Eksplozija se mogla čuti tijekom prvog treninga, prije nego što je izbio požar, a požar su uhvatile i kamere dok su uživo prikazivale posljednje minute treninga.

