U vremenu izraženih društvenih napetosti i polarizacija Hrvatska se suočava s pitanjem može li, i u kojoj mjeri, graditi zajedničke vrijednosti, povjerenje u institucije i kulturu otvorenog dijaloga. Rasprave o zdravstvenom odgoju, iako naizgled usmjerene na sadržaj školskog kurikuluma, zapravo otvaraju puno dublja pitanja o identitetu, društvenoj koheziji i sposobnosti sustava da odgovori na potrebe novih generacija. U pozadini te rasprave kriju se dileme o povjerenju između građana i države, ulozi škole u formiranju vrijednosti te granicama između javnog interesa i privatnih uvjerenja.Hrvatsko društvo, čini se, još uvijek traga za stabilnim mehanizmima neslaganja – za sposobnošću da se o važnim temama razgovara argumentirano, bez moralne panike i političkih podjela.
Sociolog o uzrocima snažnih ideoloških ratova u Hrvatskoj: Demokracija ne traži da se slažemo, nego da se znamo pristojno ne slagati
O temama – od zdravstvenog odgoja i građanske pismenosti do identiteta, društvene kohezije i generacijskih promjena – razgovarali smo s prof. dr. sc. Renatom Matićem, uglednim hrvatskim sociologom i znanstvenikom koji već godinama analizira odnose moći, društvene vrijednosti i obrasce ponašanja u suvremenom hrvatskom društvu.
