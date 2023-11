Socijalni radnici nezadovoljni, moguć i prosvjed? 'Tražimo da sustav postoji radi korisnika!'

Psihologinja Valerija Kanđera, koja je prije mjesec i pol dana javno istupila zbog uzaludnih pokušaja smještaja autistične djevojčice po koju nitko nije došao u vrtić, dobila je opomenu pred otkaz. Dobila ju je i socijalna radnica stručnog tima u Zavodu za socijalni rad Novi Zagreb, nakon nadzora provedenog nad stručnim timom. V. Kanđera na Facebooku je objavila apel nakon što na više od 30 adresa domova i udomiteljskih timova nisu mogli primiti šestogodišnju djevojčicu koja nije imala kamo. Curicu su smjestili tek nakon toga, a stručnom timu poslali su nadzor.

Da u socijalnoj skrbi kuha veliko nezadovoljstvo govori i najnovije otvoreno pismo Inicijative Od šutnje do promjene. Prijedlogom Zakona o inkluzivnom dodatku, Zavod za socijalni rad preuzeo bi nadležnost za sva prava nad svim osobama s invaliditetom, ali socijalni radnici to ne smatraju poslovima iz svog djelokruga. Ne dopre li to do zakonodavaca, navode kako bi u tom slučaju mogli i prosvjedovati.

Inicijativa od šutnje do promjene u svom priopćenju navodi kako je struka u više navrata pokušala s predlagateljima Zakona o inkluzivnom dodatku komunicirati svoj stav prema kojem se rješenja i postupci priznavanja navedenih prava prebace u druge službe ili zavode (HZZO i/ili HZMO) koji su, kažu, za to po prirodi stvari osnovani i postoje. Opetovano ih se ignoriralo pa su se stoga obratili otvorenim pismom:

"Ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak je novčano pravo koje ste ostvarili ili ćete ostvariti SAMO radi ZDRAVSTVENOG stanja, ne ovisi o SOCIJALNOM stanju, a o tome ni na koji način ne odlučujemo mi, socijalni radnici – o tome odlučuje zdravstvena struka (liječnici u komisiji, tj. tijelu vještačenja). Oni utvrđuju vaš stupanj oštećenja zdravlja! Gdje je tu posao socijalnog radnika? Administracija koju mogu odraditi struke koje su za to školovane te koje u drugim ustanovama imaju puno bolju informatičku opremu i uvjete rada. Socijalni radnici su školovani da iznalaze rješenja za korisnika koji je u nemoći zbog svog zdravstvenog stanja. Koliko li smo se samo neugode nagledali do sada kod vas, bolesnih ljudi koji „ne žele ići u Centar, jer nisu socijala“, stoji u pismu socijalnih radnika iz Inicijative.

Opisuju birokratsku zavrzlamu koja proizlazi iz ovakvog zakonskog rješenja i koja nikako ne ide na ruku osobama s invalididtetom, naprotiv, a njih onemogućuje da rade posao za koji su se usavršili.

"Doći ćete k nama dati zahtjev, nakon čega ćemo ga mi odmah poslati Zavodu za vještačenje (u drugi sustav – MIORH), oni će vas zvati na pregled nakon prosječno 4-6 mjeseci čekanja, utvrditi vaše zdravstveno oštećenje, a potom će pisati Nalaz i mišljenje za vas oko 2 mjeseca. Tek nakon 6-8 mjeseci Nalaz će doći u Zavod za socijalni rad, bez kojega se ne može donijeti rješenje o priznavanju prava. Onda ćete čekati rješenje Zavoda za socijalni rad oko mjesec dana (možda i duže obzirom na broj korisnika), a novac ćete dobiti tek nakon 10-12 mjeseci od predavanja zahtjeva. Znate li kako je veliki broj onih koji ŽIVI nisu dočekali novac? Država želi da korisnici koji boluju od IV faze karcinoma čekaju ovoliko na pravo da imaju dodatna sredstva za liječenje? To je direktno zlostavljanje država bolesnih građana ove zemlje!!!", navode iz Inicijative.

Objašnjavaju, nadalje, kako se socijalne radnike umjesto rada sa živim ljudima, ovako usmjerava da rade samo i isključivo za kompjuterom, u foteljama i s papirima.

"Rad na inkluzivnom dodatku je upravo to što nam vi, naši suradnici i korisnici, zamjerate – rad u foteljama, buljenje u kompjutor i osjećaj da vas ne vidimo, jer vidimo samo papire! Mi to ne želimo! Želimo vama pomagati, saslušati vas, rješavati konkretne životne probleme, potražiti druge izvore pomoći i usluga u kući, naučiti vas kako da se nosite s problemima koje donosi bolesni član obitelji, kako i gdje naći i materijalnu pomoć ako dođu krizni trenutci… biti s vama i za vas tu! Želimo biti u mogućnosti doći k vama u vašu kuću, a ne da vi plaćate troškove prijevoza, molite susjede i rođake da vas prevezu, a da biste nam donijeli opet – PAPIRE! Želimo vašim županima, načelnicima općina, gradonačelnicima, svima koje ste izabrali da vam služe, reći što vam treba – vodovod, pristupni put, centar za njegu i dnevni boravak starijih, posebna materijalna pomoć za popravak kuće, naći stipendiju za vašu djecu, naći novac za maturalno putovanje…uputiti vas kud treba ići radi savjetovanja i pomoći ako ste žrtva nasilja.

Korisnici svih usluga socijalne skrbi – objasnite i nama i vladajućima – što trebate od nas, socijalnih radnika? Ako njima kažete ono što govorite nama – na istom smo putu, a to je da nas trebate na terenu, u svojim domovima, u svojim naseljima, među onima kojima je pomoć potrebna, izlazak među ljude koji nemaju obitelj, koji su vaši susjedi, za koje vidite da trebaju pomoć, za one koji trebaju skrb i njegu, a nitko po njih ne dolazi!

Voljeli bismo da naše riječi čuje ministarstvo, ali smo ostali bez ideja kako da nas čuju? Bez vas ne možemo ništa mijenjati.

Sada zaustavljamo našu šutnju!

Tražimo da se sustav promjeni, da postoji radi korisnika!

Tražimo da se novčana prava sa osnove zdravstvenih oštećenja, maknu iz sustava koji je tu da pomogne ljudima koji nemaju za kruh! Za ljude koji nemaju obitelj! Za one koji trebaju riječ podrške i pomoć u traženju posla, jer ih je bolest promijenila! Mnogi budući svi korisnici inkluzivnog dodatka trebaju socijalnog radnika - i mi smo tu. Tu smo kao podrška, kao netko tko će vam pomagati da ostvarite pravo na materijalnu i socijalnu sigurnost, da pomogne pronaći, ali i graditi sustave podrške u mjestu gdje živite, s kim ćete ostvariti uslugu, kome bi se trebali obratiti ako usluge nisu dostatne za vas.

Hoćemo sustav socijalnog rada, hoćemo sustav koji brine o ljudima!

Ukoliko ga ne uspijemo izgraditi, djelatnici sustava socijalne skrbi kreću U PROSVJEDE!", poručuje Inicijativa Od šutnje do promjene, sastavljena od skupine stručnjaka iz sustava socijalne skrbi koji su odlučili javno progovarati o manjkavostima sustava socijalne skrbi. Djelatnici socijalne skrbi inače ne smiju javno istupati pa zato često izostaje njihova strana priče u pojedinim slučajevima.

