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05.08.2026. u 12:23

Na drugoj godini, u ona olimpijska doba, kada se sve važno u Sarajevu zbivalo negdje izvan kuće, posla i učenja, Boro Stjepanović ju je pozvao na red: “Ako se ne sabereš, neću te potjerati samo s Akademije, nego iz Sarajeva.” Tako joj je rekao, i ona se sabrala

Glumac ima svoju dob. Ima ih koji su vječiti mladići i cure, pa u svojim kasnim pedesetim igraju kćeri svoje i sinove, muče se s borama, prorijeđenim kosama i ostalim nevoljama svojih građanskih fiziologija, ali to im je naprosto tako, kad su se rodili za uloge mladih. Mnogo je lakše, premda ni njima nije lako, onoj sredovječnoj glumačkog gospodi, Danilu Bati Stojkoviću, Pavlu Vuisiću, Vanji Drachu, Semki Sokolović Bertok, pa Miri Banjac, Mariji Kohn i Miri Stupici, koji su prvi dio karijere igrali likove mnogo starije od svojih građanskih osoba, da bi onda dugo igrali mlađe, ali vazda i samo - sredovječne. A bilo je i vječitih staraca i starica: Milan Srdoč, Rahela Ferari, Dana Kurbalija, Karlo Bulić i Zvonimir Rogoz, pa Pero Kvrgić, koji je Sterijinog grčkog trgovca, zelenaša, starca Kir Janju odigrao prije nego što je navršio tridesetu. A bilo je i glumaca, recimo Boris Dvornik ili Neva Rošić, koji kao da su za svojih života promijenili nekoliko tijela, kao da su nestajali pa se nanovo utjelovljivali…

Ključne riječi
Snježana Sinovčić Šiškov HNK Split glumica

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